Collatino, arrivano le nuove telecamere: saranno pronte entro settembre

Al Collatino si accendono i riflettori sulla sicurezza. Sono partiti in questi giorni i lavori per installare nuove telecamere di videosorveglianza lungo viale Giovanni Battista Valente e via Collatina: gli impianti saranno attivi entro la fine di settembre.

Un intervento frutto di una collaborazione a più mani: finanziato con un bando regionale, portato avanti dalla rete d’impresa del Collatino con il sostegno della Confcommercio e seguito passo dopo passo dal Municipio V.

“Con questa sinergia tra istituzioni e commercianti stiamo rendendo il quartiere più sicuro e vivibile – sottolineano dalla rete d’impresa – è solo l’inizio di un percorso che vorremmo estendere a tutta via Collatina”.

Un obiettivo condiviso anche dall’assessore municipale al Commercio, Marco Ricci: “Queste telecamere non sono importanti solo per i negozianti, ma per tutti i cittadini. Rappresentano un deterrente concreto e contribuiranno a migliorare la qualità della vita nel quadrante”.

Soddisfatta anche l’opposizione: il consigliere FdI Daniele Rinaldi ricorda il lavoro svolto insieme al senatore Marco Scurria “fin dalla fase autorizzativa in prefettura”, ribadendo che “la sicurezza è un diritto che va garantito a chi vive e lavora nel territorio”.

Per il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, l’iniziativa diventa anche occasione per un nuovo appello al governo: “Chiediamo ancora al ministro Piantedosi più controlli delle forze dell’ordine. Intanto, però, noi facciamo la nostra parte per tutelare i cittadini”.

