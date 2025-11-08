Colle degli Abeti, la strada “provvisoria” che dura da 15 anni: i residenti raccolgono firme per chiedere sicurezza

Una strada nata come soluzione temporanea, diventata con il tempo l’unico accesso per migliaia di residenti.

È la storia di via Saliola, a Colle degli Abeti, periferia est di Roma, nel VI Municipio delle Torri, dove da quindici anni una via “provvisoria” continua a sostenere da sola il traffico di un intero quartiere.

Costruita per collegare la zona a via Chiodelli, avrebbe dovuto essere soltanto un passaggio transitorio, in attesa della realizzazione di un’arteria più ampia e sicura.

Ma da allora, nulla è cambiato: nessun marciapiede, pendenze accentuate, carreggiata stretta e zero illuminazione.

“Via Saliola doveva essere una soluzione emergenziale – ricordano dal comitato di quartiere Colle degli Abeti – invece è rimasta l’unica via di collegamento. Le amministrazioni hanno fatto promesse su promesse, ma i fatti non si sono mai visti. Siamo prigionieri di una viabilità mai completata.”

La strada è vietata ai pedoni e ai mezzi pesanti, e proprio per questo non è servita dai mezzi pubblici.

Ogni giorno, però, migliaia di auto la percorrono per entrare e uscire dal quartiere. Un imbuto quotidiano che costringe gli abitanti a lunghe file e a una sensazione diffusa di isolamento.

“Mejo de gnente”, commentano amaramente i residenti, ricordando che via Saliola, pur con tutti i suoi limiti, resta l’unico collegamento possibile.

Da una settimana è partita una raccolta firme indirizzata al Comune di Roma e al VI Municipio, per chiedere un intervento risolutivo: la messa in sicurezza della strada o la realizzazione di una nuova arteria che consenta anche il passaggio dei mezzi pubblici.

Le firme raccolte sono già oltre 800, in gran parte di abitanti del quartiere che chiedono una cosa semplice: una strada sicura e un collegamento degno di una città moderna.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.