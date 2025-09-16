Colleferro ricorda Willy Monteiro Duarte: le parole di Mattarella contro indifferenza e violenza

«Non dimenticare vuol dire non essere indifferenti. L’indifferenza è negativa e spregevole come la violenza». Con queste parole, forti e chiare, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto il suo intervento a Colleferro, nella cerimonia dedicata alla memoria di Willy Monteiro Duarte.

Cinque anni fa, il 6 settembre 2020, la vita di Willy – giovane romano di origine capoverdiana – fu spezzata da un brutale pestaggio mentre cercava di difendere un amico. Un gesto di altruismo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore del Paese.

Davanti alla comunità di Colleferro, Mattarella ha ammonito sul pericolo dell’indifferenza, «figlia della chiusura in se stessi, della sfiducia e della rassegnazione». E ha ribadito che la violenza può essere vinta solo «con la solidarietà, le relazioni umane, l’inclusione, il dialogo e la comprensione delle esigenze degli altri».

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto ricordare Willy, sottolineando come il suo esempio continui a illuminare la strada verso una società «fondata sul rispetto, sull’inclusione e sul rifiuto dell’odio e della violenza».

Nel 2020, il Quirinale conferì a Willy la medaglia d’oro al Valor Civile alla Memoria. A Roma, l’area verde di piazza Pepe nel Municipio I custodisce una targa in suo onore e ospita periodicamente eventi sportivi e dibattiti per mantenere viva la memoria di un ragazzo che, con il suo coraggio, ha insegnato a tutti il valore della solidarietà.

