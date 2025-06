Colli Aniene, completati i lavori alla scuola Italo Calvino: più sicura e sostenibile

Per mesi hanno sentito il rumore dei trapani durante le lezioni, condiviso i corridoi con operai e impalcature, adattandosi a un cantiere che sembrava non finire mai.

Ma oggi, alunni e docenti della scuola primaria Italo Calvino, in via Antonino Bongiorno 25, possono finalmente tornare a respirare: il loro plesso è diventato una scuola del futuro, sicura, sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Un investimento da quasi un milione e mezzo di euro, finanziato dal ministero della Transizione Ecologica attraverso il “programma sperimentale per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, ha permesso di trasformare l’edificio in un modello per tutto il quartiere – e forse per tutta Roma.

Le facciate ora sono ventilate e isolate termicamente, il tetto impermeabilizzato con una guaina riflettente, i vecchi cupolini sostituiti, e gli intonaci termo-isolanti garantiscono ambienti più caldi d’inverno e freschi d’estate, senza gravare sulle bollette. Una piccola rivoluzione silenziosa che migliora la vita di chi ogni giorno abita la scuola: bambini, insegnanti, personale scolastico.

A celebrare la fine dei lavori è arrivato anche il sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dal presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, che ha voluto sottolineare il valore di questo progetto:

“È uno dei cinque selezionati in tutto il Comune di Roma e rappresenta un grande risultato per il nostro municipio. Probabilmente sarà un progetto pilota per Roma Capitale.”

Un risultato frutto di sinergia tra amministrazione, tecnici e comunità scolastica. Un’opera concreta contro i cambiamenti climatici, ma anche un segnale importante per un quartiere, Colli Aniene, che crede nell’educazione come primo mattone per costruire una città migliore.

