Colli Aniene. Maratona poetica e un romanzo di M. G. Tarullo a L’Arte nel Portico 2025

Nella 36ª edizione della manifestazione L’Arte nel Portico, Roma – Colli Aniene, l’associazione Periferie organizza una Maratona poetica, il 25 e la presentazione di un romanzo breve di Maria Giovanna Tarullo il 26 settembre 2025.

Giovedì 25 settembre: ore 17:30/19:00 Via Meuccio Ruini

Maratona poetica a partecipazione libera hanno già dato la loro adesione i poeti:

Leone Antenone, Marco De Cesaris, Aurora Fratini, Licia Gaglio, Vincenzo Luciani, Giorgio Nena, Maurizio Rossi, Gian Piero Stefanoni.

Intermezzi musicali a cura di Armonie Musicali

Venerdì 26 settembre: ore 17:30/19:00 Via Meuccio Ruini

Presentazione del romanzo breve (su una vicenda di bullismo) di Maria Giovanna Tarullo, dal titolo “Quel 14 novembre”

Dialogano con l’Autrice, Maurizio Rossi e Vincenzo Luciani

Intermezzi musicali a cura di Armonie Musicali

