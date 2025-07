“Coloriamo la città”: i tifosi giallorossi pronti a festeggiare i 98 anni dell’A.S. Roma a Piazza Navona

Il conto alla rovescia è cominciato. Mancano pochi giorni al 22 luglio, data impressa nel cuore di ogni romanista: il compleanno dell’A.S. Roma.

Novantotto anni di storia, passione, lacrime e gloria. E come da tradizione, la Curva Sud chiama a raccolta tutto il popolo giallorosso per celebrare insieme, in una delle cornici più suggestive della Capitale: Piazza Navona.

L’appuntamento è fissato per lunedì 21 luglio, alle ore 22:00, quando la città eterna inizierà a vestirsi dei colori dell’anima romanista. In un comunicato diffuso nei giorni scorsi, i gruppi organizzati della Curva Sud hanno lanciato un messaggio chiaro e sentito:

“Si avvicina il compleanno dell’A.S. Roma. Per i 98 anni della nostra amata, tutti i romanisti sono invitati il 21 luglio alle ore 22 a Piazza Navona per festeggiare insieme. Vogliamo colorare la nostra città, celebrare l’A.S. Roma, ma con rispetto per i monumenti e l’ambiente: niente petardi, no ai botti, sì a torce e fumogeni usati con responsabilità, portando con sé il necessario per tenere pulita la piazza”.

Un invito al tifo consapevole, che non dimentica le famiglie, i bambini e la bellezza dei luoghi storici che ospiteranno la celebrazione. Piazza Navona, con le sue fontane barocche e il fascino senza tempo, sarà il palcoscenico di una notte tutta romana, tra cori, abbracci, bandiere e fumogeni giallorossi.

L’obiettivo? Non è solo festeggiare un compleanno, ma tramandare un’identità, un’appartenenza che unisce intere generazioni sotto il simbolo della Lupa Capitolina.

Una festa popolare, che anticipa il traguardo dei 100 anni ormai alle porte, e che conferma ancora una volta che l’A.S. Roma non è solo una squadra di calcio, ma una fede, una famiglia, una parte inscindibile del tessuto della città.

Alle 00:00 del 22 luglio, come da rito, partirà il conto alla rovescia verso il secolo di storia. E Roma sarà lì, stretta attorno al suo popolo più innamorato.

