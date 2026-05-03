Colosseo, stretta contro il bagarinaggio: nuove regole per i biglietti e sanzioni per i tour operator

Stretta contro il bagarinaggio e le pratiche scorrette nella gestione dei flussi turistici. Il Parco Archeologico del Colosseo introduce un nuovo pacchetto di misure per regolamentare l’accesso al Colosseo, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza nella vendita dei biglietti e contrastare le irregolarità legate ai tour operator.

Le novità entreranno in vigore in più fasi tra il 4 e il 9 maggio e puntano a ridisegnare l’intero sistema di distribuzione dei ticket, da tempo al centro di criticità legate al fenomeno dei rivenditori abusivi.

A partire dal 4 maggio cambia l’organizzazione delle biglietterie. L’acquisto dei biglietti integrati per Colosseo, Foro Romano e Palatino sarà possibile esclusivamente presso la biglietteria di piazza del Colosseo, che diventerà il punto fisico di riferimento per i visitatori. Gli sportelli di largo della Salara Vecchia e dell’area Foro Romano 1 saranno invece destinati unicamente alla vendita dei titoli Forum Pass SUPER.

Una scelta che mira a contrastare le pratiche dei bagarini, spesso attivi nei pressi delle uscite della metropolitana, dove intercettano i turisti proponendo accessi privilegiati inesistenti. Centralizzare la vendita consentirà controlli più efficaci e una gestione più ordinata delle code.

Parallelamente, il Parco ha avviato una verifica sulle modalità di acquisto dei biglietti da parte degli operatori turistici. Attraverso l’analisi dei dati informatici, sono stati individuati circa trenta soggetti che avrebbero aggirato le regole acquistando ticket sul canale riservato ai privati invece che su quello dedicato alle agenzie.

Per evitare la tracciabilità dei biglietti nominali, sarebbero stati inseriti nominativi fittizi o riferimenti a personaggi noti. Per questi operatori è prevista la sospensione dell’accreditamento e l’applicazione di sanzioni.

Ulteriori restrizioni scatteranno dal 9 maggio e riguarderanno la modifica dei nominativi sui biglietti. La procedura, finora automatica, sarà consentita solo in casi specifici e documentati, come errori materiali, cause di forza maggiore o errata tipologia di titolo acquistato. Le richieste dovranno essere presentate con anticipo e saranno sottoposte a verifica.

Un intervento complessivo che punta a limitare la speculazione e a rendere più equo l’accesso a uno dei siti culturali più visitati al mondo, tutelando al tempo stesso i visitatori e l’immagine del patrimonio archeologico della Capitale.

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