Come avvicinarsi all’Intelligenza Artificiale

Il Centro Culturale Lepetit e l’Associazione L’INCONTRO Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS, sono liete di annunciare un nuovo corso dedicato all’Intelligenza Artificiale, pensato per chi desidera comprendere meglio questa innovativa tecnologia e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana.

Il corso, composto da tre lezioni, sarà tenuto dal Dott. Alessio Gallina, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Le lezioni sono rivolte a tutti, anche a chi non ha conoscenze tecniche, e saranno spiegate in modo chiaro e semplice.

Programma del corso:

Prima lezione: Che cos’è l’Intelligenza Artificiale?

In questo primo incontro, si esplorerà il significato di “Intelligenza Artificiale” e cercando di capire perché oggi se ne parla così tanto. Si vedrà come le macchine possano simulare alcune capacità umane, come il riconoscimento di immagini, la comprensione del linguaggio e la risoluzione di problemi. Si parlerà di come l’Intelligenza Artificiale sia già presente nella nostra vita quotidiana, dagli assistenti vocali sugli smartphone ai suggerimenti di film e musica sulle piattaforme di streaming. L’obiettivo di questa lezione è fornire una base chiara e comprensibile per chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo.

Seconda lezione: Come usare l’Intelligenza Artificiale

Dopo aver capito cos’è l’Intelligenza Artificiale, si passerà a un aspetto più pratico: come si può utilizzarla? Ci si concentrerà sulle AI generative, ovvero quelle tecnologie in grado di creare testi e immagini in pochi secondi. Si vedrà come funzionano strumenti come ChatGPT per la scrittura di testi e DALL·E per la creazione di immagini, scoprendo come possono essere usati nella vita di tutti i giorni. Si imparerà anche a fare domande nel modo giusto per ottenere risposte precise e pertinenti, evitando fraintendimenti e riconoscendo eventuali limiti di queste tecnologie.

Terza lezione: Opportunità e limiti dell’Intelligenza Artificiale

Nell’ultimo incontro, si rifletterà sulle potenzialità e sui limiti dell’Intelligenza Artificiale. Si parlerà delle opportunità che questa tecnologia offre in diversi ambiti, come la medicina, l’arte, la ricerca scientifica e il supporto alle attività quotidiane. Allo stesso tempo, si affronteranno i rischi e le sfide legate all’uso dell’AI, come la diffusione di informazioni false, la tutela della privacy e la necessità di una regolamentazione etica. L’obiettivo di questa lezione è fornire una visione equilibrata, aiutando i partecipanti a comprendere sia i benefici che le criticità di questa nuova tecnologia.

Dove: Centro Culturale Lepetit Via Roberto Lepetit 86

Quando: 22 Aprile ore 17.00

Ingresso libero – prenotazione consigliata

