Come falciare l’erba e lasciare la “monnezza” su ambedue i marciapiedi

Corretto falciare l’erba su ambedue i marciapiedi e lasciarci “la monnezza?”

Il 29 aprile 2022 scrivemmo un articolo che fu pubblicato da Abitare A, di cui alleghiamo il link

https://abitarearoma.it/via-walter-tobagi-la-riscoperta-dellasfalto-e-un-po-di-marciapiede/

Iniziava così:

“Chapeau, Presidente Caliste e Assessore all’Ambiente Annucci.

In questa settimana abbiamo visto un camion e un operaio a via Lanari, forse qualche altro c’era, sicuramente non c’era una falciatrice meccanica, certamente c’era un decespugliatore”.

Siamo al 21 febbraio 2024 e abbiamo verificato che in ambo i lati di via Walter Tobagi, tra via Casa Calda e via Lanari, è stata falciata l’erba.

Comprendiamo che ci sono settori comunali che gestiscono il verde e altri che gestiscono l’immondizia, ma a quando la pulizia di tutta quella immondizia che è rimasta sull’erba tagliata?

Competenza del V municipio o competenza del VI Municipio? A chi tocca provveda.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati