Come utilizzare lo SPID

I volontari del progetto “L’Angolo Del Computer” in collaborazione con il centro anziani San Michele e con i volontari dell’associazione di promozione sociale “Gli Amici Di Conca D’Oro – APS” hanno organizzato per domenica 10 novembre alle ore 16.30 un evento gratuito ed aperto a tutti per conoscere ed utilizzare lo SPID, l’identità digitale che permette di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa della durata di due ore, vuole far comprendere l’importanza di questo strumento gratuito ma anche il relativo utilizzo.

Inoltre sarà possibile registrarsi al corso gratuito di computer e chitarra.

L’evento si terrà al centro anziani San Michele in piazzale Antonio Tosti 4.