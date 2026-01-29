Commercio nel Centro Storico: al via il tavolo per il recupero delle postazioni soppresse

Il confronto istituzionale avvenuto ieri, 28 gennaio, ha gettato le basi per una tregua operativa. L’Amministrazione ha condiviso i dati ufficiali sulle postazioni confermate e su quelle eliminate, fissando un cronoprogramma serrato che non ammette ritardi.

Il piano di intervento e le date chiave

Il tavolo di lavoro dovrà muoversi lungo tre direttrici principali: la verifica delle soppressioni, la valutazione dei recuperi possibili e l’individuazione di aree alternative che non intralcino la viabilità.

29 Gennaio: Apertura ufficiale del tavolo tecnico.

28 Febbraio: Scadenza per la definizione delle soluzioni condivise tra istituzioni e categorie.

15 Marzo: Approvazione definitiva del Piano delle Ricollocazioni.

Proroghe e partenze immediate

Per evitare il blocco totale delle attività durante la fase di studio, il Municipio I ha previsto un doppio binario:

Proroga per le postazioni soppresse: Le turnazioni per i banchi che erano stati cancellati sono prorogate per i mesi di febbraio e marzo 2026. Questo “cuscinetto” servirà a garantire un reddito agli operatori in attesa della decisione finale.

Effetto immediato per i nuovi posti: Le ricollocazioni già validate dal nuovo Piano del Commercio diventano attive da oggi.

Un equilibrio tra regole e lavoro

L’Amministrazione ha ribadito che ogni nuova proposta di ricollocazione dovrà passare il vaglio del Codice della Strada.

L’obiettivo non è solo salvare i posti di lavoro, ma assicurare che i banchi non creino intralcio ai pedoni, ai mezzi di soccorso o al decoro dei monumenti, mantenendo l’impegno preso con la cittadinanza per una città più ordinata.

