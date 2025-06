Commissione trasparenza con all’OdG il Mercato Laparelli e i suoi cronici problemi

Oggi 25 giugno 2025 una Commissione Trasparenza con all’OdG la situazione del Mercato Laparelli di Torpignattara. c’è stata l’esposizione dei fatti e della situazione ad oggi del Mercato da parte del presidente della Commissione D. Rinaldi davanti ad una dozzina di cittadini e ai consiglieri Meuti e Pietrosanti e in collegamento Online con il Dirigente del Dipartimento Dott. Roberto Bucci che ha sollevato seri dubbi sulla mancata firma della Convenzione in AGS. Una circostanza che ha comportato una lievitazione del Canone e dei Servizi, e che purtroppo non rende appetibile la location a chi ci vorrebbe avviare una attività e quindi investirci.

Il direttore ha anche ricordato che esiste un titolo autorizzativo per poter aprire attività anche nei locali superiori serviti da scala mobile e sempre di proprietà comunale. Non si capisce perché non siano state avviate procedure per il loro utilizzo ha sottolineato nel suo intervento il dott. Bucci.

In parole povere e’ emerso come gli attuali responsabili di sarebbero rivelati inaffidabili non rispondendo alle lettere e aggravando di fatto la già pluriennale situazione della struttura. La OMT attraverso il suo responsabile sig. Barberis che è l’attuale gestore ha comunicato la disdetta delle Utenze a loro intestate.

La discussione è proseguita e così anche le informazioni fornite dal presidente Rinaldi che ha parlato della graduatoria fatta per il bando di posti vacanti nei Mercati del municipio V. Cinque dovrebbero essere quelle accolte per Laparelli, ma si sa che dalla graduatoria definitiva all’apertura delle attività occorrono tempi medio lunghi che non aiutano di certo la vita della struttura.

Nel suo intervento Pietrosanti ha ringraziato il dott. Bucci per aver elencato cronologicamente quanto è accaduto fino ad oggi. Piu’ volte negli interventi è’ stata utilizzata sentito la parola “ Riempimento per quanto concerne le attività “ ma il solo “ riempimento “ non crediamo che possa rappresentare quella svolta che si attendono sia i commercianti che i residenti, infatti pensiamo che se veramente si vuole salvare e rilanciare un sito bello e accogliente come il Laparelli si debba la strada di una offerta diversa a livello dei migliori e funzionali Mercati Romani, Nazionali ed Europei.

La discussione è continuata con diversi cittadini tutti residenti nelle vicinanze del Laparelli e mentre il presidente Rinaldi e’ in attesa di ricevere risposta a due importanti richiesta di notizie inviate al Presidente Caliste e al direttore del municipio dott. Loccaso, ecco che arriva una PEC in cui viene annunciata la chiusura del Mercato.

Per domani è stata annunciata una iniziativa da parte del circolo del PD di Torpignattara a cui parteciperanno il Presidente Mauro Caliste, l’assessora con delega al Commercio Monica Lucarelli e il pres. comm.ne commercio Andrea Alemanni.

Ormai questa è una pericolosa e dannosa telenovela!

