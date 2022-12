Comprare una casa nei quartieri storici di Rieti

Rieti è una città unica nel suo genere, tanto da rappresentare un polo turistico eccezionale, sia per i turisti italiani, sia per gli stranieri. E non deve sorprendere, considerando che stiamo parlando dell’antica capitale della Sabina storica. Rieti, non a caso, viene apprezzata moltissimo per i suoi quartieri medievali e storici. Al di là del fascino del contesto offerto da questa città, Rieti rappresenta anche una possibile via per investire con profitto nel mercato immobiliare. In sintesi, oggi sono molte le persone che decidono di acquistare una casa a Rieti, per godersela o per affittarla ai turisti. Vediamo dunque quali sono i quartieri storici che offrono le migliori opportunità a Rieti.

I quartieri storici di Rieti

Come detto, chi ha l’obiettivo di investire nel mattone dovrebbe considerare le case in vendita a Rieti, rivolgendosi ad esempio ai siti web online immobiliari, che mettono a disposizione una mappa completa di queste opportunità. Le opzioni sono davvero numerose: basti ad esempio citare i rioni che partecipano alla tradizionale Festa del Sole, come Villa Reatina, Porta Arringa, Borgo, Porta Romana, Porta Cintia, Campoloniano, San Francesco e Chiesa Nuova. Poi abbiamo il quartiere medievale di Rieti, situato alla base del Terminillo, dunque nel pieno del centro storico.

Una menzione a parte la merita il quartiere dei Pozzi, che costeggia il fiume Velino. Si tratta di una delle località in assoluto più storiche di Rieti, ancora oggi legata ad un paesaggio rurale, ricco di campagne e di botteghe di artigiani.

Infine, chi cerca casa a Rieti non dovrebbe perdere l’occasione di visitare la zona di Piazza San Rufo, che offre abitazioni storiche con terrazze e balconi. La Piazza di San Rufo rappresenta una zona ottima per chi desidera immergersi in un paesaggio puramente rinascimentale.

Quanto costa comprare una casa a Rieti?

Ovviamente i prezzi di Rieti non possono essere considerati economici, soprattutto se si parla delle aree dove batte forte il cuore medievale della città.

I trilocali, nelle aree più gettonate, possono tranquillamente superare i 200 mila euro, ma attenzione, perché non mancano i possibili affari. In zone come Piazza della Vittoria, infatti, è possibile trovare dei trilocali in vendita anche a 50 mila euro circa, e lo stesso discorso vale per via Farense e Castelnuovo di Farfa. Non mancano poi le villette e altre soluzioni come i bilocali, oltre alle case semi-indipendenti, come quelle che si trovano a Fara in Sabina, o in via del Passeggio.

Perché comprare una casa a Rieti?

I motivi per i quali potrebbe essere una buona idea acquistare una casa a Rieti sono numerosi. In breve, si tratta di un luogo ideale per gli amanti della storia e della cultura, ma anche per chi punta a investire i propri risparmi nel mercato immobiliare. Non solo Rieti offre diversi quartieri storici con ottime opportunità di investimento, ma è anche un luogo ideale per vivere.

Inoltre, da Rieti è possibile raggiungere facilmente diversi luoghi di interesse del centro Italia, come l’Umbria e l’Abruzzo, o città come Roma e Firenze.

(M. M.)