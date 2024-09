Comunicare Roma tra tradizione e modernità

Si è svolto in Sala della Protomoteca in Campidoglio il convegno “Narrare Roma: La fascinazione di Roma nel linguaggio contemporaneo“. È stata l’occasione per un incontro ricco di riflessioni e che ha esplorato le diverse prospettive con cui si può raccontare Roma, una città in piena trasformazione e, al contempo, custode di un’eredità culturale millenaria che continua ad affascinare il mondo.

Durante l’evento, oltre al Sindaco Roberto Gualtieri, sono intervenute varie personalità, tra cui Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, Stefania Siani, Presidente ADCI (Art Directors Club Italiano), Francesco Buschi, Head Strategy di Future Brand e Eduardo Santander della European Travel Commission di Bruxelles. I temi affrontati hanno spaziato dalla narrazione dell’antica Roma, alla sua influenza odierna sulla società americana, al soft power del suo brand, fino alle strategie per valorizzarne la moderna trasformazione.

È stato inoltre presentato uno studio, “Roma: La Forza del Brand,” condotto attraverso l’intelligenza artificiale generativa di X e Google (Gemini e Grok-2). La ricerca ha evidenziato come il brand Roma sia il più forte a livello globale tra le principali destinazioni turistiche italiane. L’interesse verso la città rispetto agli argomenti trattati, in una scala da 0 a 100, si concentra principalmente sui siti archeologici e sull’architettura (90 punti), seguiti dai musei e dal patrimonio artistico.

Al terzo posto, si trovano gli eventi religiosi, soprattutto quelli legati al Vaticano. Gli eventi culturali, sportivi e di spettacolo seguono in classifica, mentre, al sesto e settimo posto, emergono le esperienze quotidiane della città e le interpretazioni moderne dei miti romani. Nella top 10 figurano anche i temi relativi alla Roma contemporanea e al suo sviluppo urbano, dove si evidenziano aspetti come l’innovazione tecnologica, la creazione di nuovi spazi verdi pubblici, la gestione del turismo, l’innovazione culturale e l’integrazione culturale.

Secondo il Sindaco Roberto Gualtieri: “Roma sta vivendo un momento di grande trasformazione. Siamo impegnati in una opera di modernizzazione che intende proiettare la città tra le Capitali europee all’avanguardia in termini di infrastrutture, di servizi al cittadino e di qualità della vita di ogni giorno. Roma guarda al futuro ma certo non dimentica la propria carica simbolica, la propria immagine legata ad una storia straordinaria. Quello che dobbiamo fare è dunque coniugare questa eredità storica e artistica unica al mondo alle grandi sfide globali contemporanee, investendo in ricerca e innovazione, nella sostenibilità ambientale e sociale e nelle infrastrutture materiali e immateriali che accompagneranno il progresso della nostra città nei prossimi decenni”.

Antonio Preiti, Amministratore Delegato della Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners, ha sostenuto che: “La narrazione di Roma è una grande sfida, perché bisogna considerare la sua eredità materiale, (il patrimonio storico) insieme alla sua eredità immateriale, (la cultura occidentale cui ha dato vita) e, al contempo, deve comunicare la sua modernità, la sua piena appartenenza contemporanea alle città globali più dinamiche di questo momento”.

Leggi la SINTESI.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙