Con APS Partenope in visita guidata nella Roma artistica

Con APS Partenope in visita guidata dal prof. Francesco Sirleto nella Roma artistica domenica 7 giugno 2026.

L’itinerario, da Caravaggio a Bernini, da Palazzo Barberini a Sant’Andrea delle Fratte, alla Barcaccia.

Altre info nella locandina.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.