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Con APS Partenope in visita guidata nella Roma artistica

L'itinerario, da Caravaggio a Bernini, da Palazzo Barberini a Sant'Andrea delle Fratte, alla Barcaccia

Redazione - 3 Giugno 2026

Con APS Partenope in visita guidata dal prof. Francesco Sirleto nella Roma artistica domenica 7 giugno 2026.

L’itinerario, da Caravaggio a Bernini, da Palazzo Barberini a Sant’Andrea delle Fratte, alla Barcaccia.

Altre info nella locandina.

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