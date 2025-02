Conclusa con successo l’11ª edizione di “Libriamoci”

Si è conclusa nel Bibliopoint Perlasca, situato all’interno dell’Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca, a Pietralata, l’11ª edizione di “Libriamoci”, iniziativa del Cepell che ha lo scopo di portare in primo piano la lettura ad alta voce nelle scuole di ogni ordine e grado.

“Libriamoci” anche quest’anno è stata una sfida gioiosa alla creatività di alunni e docenti, un’occasione imperdibile che nell’Istituto si è tradotta in un coinvolgimento corale senza precedenti.

Le aule della scuola, il Bibliopoint e tutti i Punti Lettura dei plessi si sono pregiati della presenza di un gran numero di lettori entusiasti: genitori, nonni, fratelli e sorelle, ex allievi, hanno condiviso con le classi questo momento di crescita individuale e collettiva.

