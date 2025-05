Conclusi i lavori all’Istituto comprensivo Alberto Manzi al Pigneto

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto comprensivo Alberto Manzi di via del Pigneto, nel Municipio V.

Le nuove strutture sono state inaugurate alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, dell’assessora capitolina alla Scuola Claudia Pratelli e dell’assessora municipale alla scuola Cecilia Fannunza.

I lavori, per un investimento totale di 950 mila euro, hanno interessato: il rifacimento delle facciate esterne, dei marcapiani e cornicioni, la riqualificazione delle coperture, la revisione e rifacimento impermeabilizzazione, le opere di tinteggiatura, le opere varie di finitura e completamento, la riqualificazione del pavimento del campetto esterno e la riqualificazione della palestra e dei bagni di pertinenza.

“Il Municipio V sta dimostrando che tiene tantissimo alla scuola perchè sono riusciti a fare numerosi lavori, su quasi la metà delle scuole del territorio anche al di fuori di un finanziamento che abbiamo trovato: davvero un risultato straordinario”, ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

“Non c’è futuro positivo per la nostra società se non valorizziamo la nostra scuola, gli insegnanti e i nostri ragazzi e ragazze“, ha aggiunto il Sindaco, complimentandosi con il personale scolastico per essere riusciti a svolgere le attività, nonostante i cantieri.

L’impegno dell’Amministrazione è rendere le scuole della capitale più belle e sicure. “Le scuole sono un modello di una città migliore”, ha sottolineato Gualtieri.

