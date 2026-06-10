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Conferenza di Paolo Carlucci: La passione della fine al Pentatonic

Domenica 21 giugno 2026, dalle 16,30 alle 18,30, in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina

Redazione - 10 Giugno 2026

Domenica 21 giugno 2026, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina

Conferenza di Paolo Carlucci: La passione della fine

Nota di lettura su: Arthur Schnitzler, Il ritorno di Casanova

Paolo Carlucci è nato nel 1966 a Roma, dove vive. Docente di ruolo nei licei. Collabora a siti letterari, quali “Noi donne”, “L’ age d’or”, e alla rivista “Kenavò”. Per la critica ha pubblicato Ma se la catastrofe è imminente? Studi, note e saggi letterari 2010-2020, con Pagine, 2021. Per la poesia ha pubblicato diverse raccolte. Opere più recenti: La terra domani, Passigli, 2019, Erasmus Generation, Gradiva Publications, 2019, Google God, Ensemble, 2022, e un trittico sulla Tuscia, costituito dalla silloge L’ora felice e le plaquette Viterbo sacra e profana e Pellegrino a Civita, con GBE Roma, 2023, Favole d’Etruria, Edilazio, Roma 2024. Ha seguito per oltre dieci anni il Laboratorio per incantamento, condotto da Plinio Perilli.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione. 

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