Congedo di paternità obbligatorio e paritario, il Consiglio del IV Municipio approva mozione del M5S

Si è discussa nella seduta del Consiglio del IV Municipio di mercoledì 26 giugno 2024 una mozione su “Congedo di paternità obbligatorio e paritario“, a firma del gruppo Movimento 5 Stelle, avente lo scopo di sollecitare il Sindaco di Roma a farsi promotore presso il Governo Nazionale di una proposta di legge che preveda l’istituzione del congedo parentale paritario ed obbligatorio e per porre in essere, all’interno di Roma Capitale, politiche e misure che favoriscano l’utilizzo dell’attuale congedo paterno previsto dalla normativa vigente.

Attualmente quella del congedo parentale paritario è una proposta di legge – a prima firma della senatrice M5S Alessandra Maiorino – che giace da diverso tempo in Senato e che prevede l’estensione del congedo materno a sei mesi e l’estensione del congedo paterno a cinque mesi, con la possibilità per i due genitori di trascorrere anche fino a un mese e la possibilità di usufruire di questi cinque mesi nell’arco dei primi 24 mesi di vita dei figli.

Per inquadrare la problematica, è necessaria sia una breve cronistoria dello strumento del congedo di paternità sia una descrizione di tale strumento nel resto dell’Unione Europea.

Il congedo di paternità è stato introdotto nell’ordinamento italiano solo nel 2012 (Legge n.92/2012). Tale norma prevedeva la possibilità per il padre di usufruire di un solo giorno di congedo (più eventuali altri due ma in sostituzione della madre) nei primi 5 mesi di vita del bambino. Successive modifiche hanno gradualmente incrementato i giorni di congedo di paternità, portandoli a 2 nel 2017, 4 nel 2018, 7 nel 2020 e 10 nel 2021. Inoltre, il DLgs. 105/2022 ha introdotto delle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro che impedisca od ostacoli l’esercizio del diritto al congedo da parte del padre.

Va comunque ricordato che, in ambito europeo, l’Italia con i suoi 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio risulta ancora essere un fanalino di coda assieme a Belgio e Polonia. Al primo posto, come spesso accade quando si parla di diritti civili, troviamo i Paesi Scandinavi. La Svezia prevede un periodo di congedo totale di 480 giorni, di cui 90 riservati alla madre, 90 al padre ed i restanti 300 che possono essere divisi liberamente tra i genitori.

Durante tali 480 giorni lo Stato garantisce l’80% dello stipendio, ma in moltissimi casi le aziende aggiungono la differenza per portare lo stipendio al 90-100%. In Norvegia è previsto un congedo totale di un anno, anche qui con una quota destinata al singolo genitore ed una quota da suddividere. In Finlandia, invece, è previsto per ognuno dei due genitori un congedo di 164 giorni.

Nel resto d’Europa, anche se non si arriva ai livelli scandinavi, ci sono spesso delle misure rivolte a duna gestione paritaria dello strumento del congedo. In Spagna, ad esempio, c’è un periodo di 16 settimane previsto sia per la madre che per il padre, con una retribuzione prevista del 100%.

In Portogallo i genitori possono richiedere 150 giorni lavorativi indennizzati al 100% o 180 giorni indennizzati all’80%, con la possibilità di usufruire di altri tre mesi a testa con orario part-time. In Francia nel 2021 il congedo di paternità è passato da 11 a 28 giorni, con la proposta messa in campo ad inizio anno dal Presidente Macron di portare a 6 mesi il congedo parentale per entrambi i genitori.

L’idea di un congedo paritario muove le basi dalla necessità di sollevare le donne da una responsabilità univoca nella cura dei neonati, cosa che consentirebbe al tempo stesso alle donne di non essere estromesse dal mercato del lavoro e agli uomini di potersi dedicare più attivamente alla cura dei figli. Laddove le donne riescano a mantenere comunque un impiego, spesso si arriva a evidenziare carriere stagnanti e blocchi stipendiali, con le donne con figli che arrivano a guadagnare il 50% di quanto guadagnano donne senza figli.

Anche nei dati sull’occupazione, la presenza di figli è indice di un aumento della forbice tra occupazione maschile e femminile: se in assenza di figli gli uomini occupati sono il 76% e le donne il 67%, l’arrivo dei figli fa precipitare il tasso di occupazione femminile fino al 40%.

Situazione che, non a caso, fanno occupare all’Italia posizioni molto basse nelle classifiche del report Global Gender Gap 2023 pubblicato ogni anno dal World Economic Forum: 104° posto per partecipazione economica delle donne e 93° per quanto riguarda la partecipazione delle donne alla forza lavoro.

Per questo motivo il congedo paritario non va inquadrato solo come strumento di equità tra i genitori, che possa fornire ad entrambi la stessa dignità. Va invece sottolineato come tale strumento possa rappresentare un mezzo efficace per facilitare il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, eliminando così quelle barriere che risultano essere discriminanti.

In tale ottica si va quindi ad inserire la mozione presentata in aula dal Consigliere M5S Stefano Rosati. Durante la discussione, tutti i gruppi di maggioranza (PD, Sinistra Civica, Roma Futura, Lista Civica Gualtieri) hanno chiesto di apporre la loro firma al documento, facendolo proprio e riconoscendo quindi la necessità di tale richiesta.

Differente invece la posizione in aula di Fratelli d’Italia che, attraverso la Consigliera Costanza Onofri, ha espresso le sue perplessità in merito alla mozione. “Il Governo Meloni ha sempre dimostrato pieno sostegno alle famiglie che decidono di mettere al mondo i figli” ha detto Onofri “tentando di contrastare il basso tasso di natalità nel nostro paese.

La tematica è molto sentita, e il Governo sta tentando di assicurare uguale diritti in termini di congedo parentale tra padre e madre“. Onofri ha concluso affermando che “i mesi garantiti per il congedo parentale sono 2 mesi in più, uno retribuito all’80%, l’altro al 60%.

Nella somma dei periodi di congedo di entrambi i genitori il congedo non può superare i 10 mesi, esteso ad 11 se il padre si astiene dall’impiego per almeno 3 mesi in modo continuativo.

Il genitore che vive da solo ha diritto ad un periodo di congedo parentale pari a 9 mesi, indennizzato al 30% delle retribuzioni.

Prima della riforma il totale del congedo parentale era di 10 mesi, ora sono elevabili ad 11 fino al 12esimo anno di vita del minore, ma prima indennizzati erano 6 mesi entro il sesto anno di vita del minore, adesso 9 sono i mesi indennizzabili“. La Consigliera ha concluso il suo intervento evidenziando la sua contrarietà non al tema ma ad una mozione che, a suo dire, fa percepire una mancanza del Governo che fa invece constatare una piena consapevolezza della tematica.

La Presidente della Commissione Pari Opportunità Sarah Pelliccia (PD), al termine della seduta di Consiglio ha dichiarato “Quella del congedo di paternità è una giusta misura che va a rimuovere gli ostacoli in una famiglia, ed è rivolta sia agli uomini che alle donne, anche per rimuovere gli ostacoli che le donne con figli si trovano ad avere nell’inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro. Si va in questo modo a toccare anche il tema del diritto-dovere dei padri di prestarsi alla cura dei figli, andando nella giusta direzione dal punto di vista culturale.

È una misura concreta, non come le misure attuate dall’attuale Governo che, al di là dei proclami, non ha fatto nulla se non aumentare le tasse su pannolini e latte artificiale.

Non è con mancette o assistenzialismo che si risolve il problema della denatalità, ma con misure che restituiscano dignità sociale e lavorativa alla donna. Inoltre, si parte da un presupposto fondamentale, ossia che anche il padre debba avere un forte ruolo ed una forte presenza nell’ambito della crescita del figlio.

La donna deve poter contare un sistema di welfare e su tutta una serie di servizi che ad oggi ancora risultano carenti. Il problema della denatalità che esiste ed è serio” ha concluso Pelliccia “, va risolto prima di tutto con politiche del lavoro adeguate, non con strumenti di esclusiva decontribuzione”

