Coni Lazio: Sabato 22 Marzo, il grande evento sportivo al Parco dell’Appia Antica

Mancano pochi giorni al più grande evento sportivo che si sia mai organizzato in un’area archeologica e museale della Capitale. Sabato 22 marzo, dalle ore 10 alle ore 17, il Parco dell’Appia Antica sarà l’arena che ospiterà il Villaggio dello Sport realizzato dal Coni Lazio in collaborazione con 50 Federazioni sportive e discipline associate e in sinergia con il Cip Lazio.

L’evento, che rientra nel protocollo d’intesa “CONI & Regione Lazio per lo Sport”, grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina, il Parco Archeologico dell’Appia Antica, l’Ente Parco Regionale e il Municipio VIII, si svilupperà in un contesto storico straordinario, coinvolgendo il Circo di Massenzio, il Mausoleo di Romolo, il Mausoleo di Cecilia Metella, gli spazi interni ed esterni della Chiesa di San Nicola e il tratto di Via Appia Antica che collega questi siti.

L’evento sarà aperto gratuitamente a tutti, permettendo di praticare oltre 50 discipline tra sport individuali e di squadra, grazie alla partecipazione dei tecnici qualificati di Federazioni olimpiche e paralimpiche e delle discipline associate, garantendo così un’ampia accessibilità e inclusione totale.

Oltre alla pratica sportiva, durante la giornata ci saranno anche esibizioni, momenti di socializzazione, appuntamenti culturali e lo street food.

Nel dettaglio, nell’area più grande, quella del Circo di Massenzio, ci saranno 37 discipline sportive, mentre nel Mausoleo di Romolo ci sarà una mostra interattiva con immagini e clip dei tanti eventi realizzati dal CONI e dal CIP Lazio. Al Mausoleo di Cecilia Metella, invece, ci saranno le esibizioni idi danza e le damiere, alla Chiesa di San Nicola saranno presenti 5 discipline, tra le quali una scacchiera gigante, e altre 5 saranno in via Appia Antica (dal civico 153 a via Pago Triopio).

Per tutto il giorno, l’intera area sarà come una grossa arena ‘olimpica’ aperta al pubblico dove si assisterà anche ad esibizioni, tornei, incontri tra atleti delle tante associazioni sportive coinvolte di discipline tradizionali, individuali e di squadra, e anche di quelle meno conosciute.

Nel grande Villaggio dello sport ci saranno un percorso per le biciclette, uno per le mini moto e uno per l’orienteering. E ancora due ring, uno per il pugilato l’altro per gli sport da combattimento, una parete per l’arrampicata sportiva da 3 metri, la novità assoluta della pista da bowling, il campo gonfiabile da hockey, e una lunga lista di simulatori, tanto apprezzati da chi vuole provare per la prima volta una disciplina sportiva.

Si tratta del remoergometro per il canottaggio, del pagaiaergometro per la canoa, del tiro laser per il pentathlon moderno, e ancora della motonautica, tiro a segno, tiro a volo, pesca sportiva con le canne roubasienne, e il simulatore di guida sicura. Tra le ore 16 e le 17, poi, ci sarà il momento più emozionante della giornata, con il lancio di un team di 9 paracadutisti del Gruppo Lazio Paracadutismo (Aero Club Real Lazio e SS Lazio Paracadutismo) davanti al pubblico e alle autorità presenti.

“Il Villaggio dello Sport è un appuntamento che mi rende davvero orgogliosa, nato grazie al protocollo di intesa che, come Regione, abbiamo siglato con il Coni Lazio, e che si svolge in piena sinergia con il Cip Lazio e con le Federazioni sportive. Siamo tutti accomunati dalla convinzione che si debba sempre di più investire nella promozione della pratica sportiva per tutti. Unire quella che è una vera e propria festa delle diverse discipline al meraviglioso contesto archeologico che la ospita rende questo evento unico, capace di lanciare un messaggio potente: lo sport è uno strumento per il benessere fisico e sociale in grado di avvicinare tra loro le persone e di far riscoprire allo stesso tempo la grande storia che ci circonda con le sue indelebili tracce. Un’occasione imperdibile per godere della bellezza storica e paesaggistica di uno dei parchi più belli di Roma vivendolo all’insegna dello sport”, dichiara l’assessore allo Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo.

“E’ la prima volta nella storia che viene organizzato un villaggio dello sport in quattro aree archeologiche e museali del Parco dell’Appia Antica e siamo certi che diventerà un evento ciclico nel tempo. Voglio ringraziare la Regione Lazio che, attraverso il protocollo d’intesa ci consente di poter organizzare eventi di promozione sportiva molto apprezzati dai cittadini, e ringrazio per la fattiva collaborazione la Sovrintendenza Capitolina, il Parco Archeologico dell’Appia Antica, l’Ente Parco Regionale e il Municipio VIII. Quello del 22 marzo è un appuntamento che incarna la nostra idea di promuovere lo sport per tutti in un contesto storico e naturale unico. Grazie alla collaborazione con oltre 50 Federazioni sportive nazionali e discipline associate, e al supporto del CIP Lazio, offriremo ai cittadini di tutte le età l’opportunità di scoprire e praticare numerose discipline sportive, favorendo l’inclusione e il benessere. Questa iniziativa rappresenta un connubio perfetto tra sport, cultura e ambiente, valorizzando il nostro patrimonio e promuovendo uno stile di vita attivo e sano”, dichiara il Presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola.

