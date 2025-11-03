Consegnata targa commemorativa del 150° anniversario alla Pallini Spa

Si è tenuto oggi lunedì 3 novembre, presso la sede in via Tiburtina 1314, Roma, la Cerimonia Celebrativa per i 150 anni dalla nascita della Pallini S.p.A, storica azienda romana, punto di riferimento per l’industria e la cultura del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Municipio IV, ha inteso valorizzare una realtà produttiva storica del territorio e rafforzare il legame tra istituzioni e imprese che hanno fatto la storia di Roma.

Fondata nel 1875, Pallini S.p.A. ha rappresentato per generazioni un’eccellenza imprenditoriale, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della Capitale.

Una targa è stata consegnata alla presidente della società Micaela Pallini in segno di riconoscimento del valore storico e produttivo dell’impresa dal Presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti che ha dichiarato: “La Pallini non è soltanto un marchio storico, ma un simbolo di radicamento e resilienza, capace di evolversi mantenendo salde le proprie radici. In un mondo che cambia rapidamente, la capacità di un’impresa di restare fedele ai propri valori, investendo nel territorio e nelle persone, è un esempio prezioso per tutti noi”.

“Dal 1875 la Pallini s.p.a. è una delle aziende che più rappresenta le eccellenze romane, capace anche di accreditarsi nei mercati internazionali. Sono stato lieto ed onorato di offrire, in rappresentanza del Sindaco Roberto Gualtieri, la targa donata da Roma Capitale alla Presidente Micaela Pallini, in occasione della celebrazione dei 150 anni di attività“.

Il Presidente del IV Municipio ha partecipato oggi all’evento, accompagnato da un’ampia e rappresentativa delegazione del Municipio, che ha visitato i locali produttivi della storica sede.

La Pallini fa parte delle 23 aziende operanti nella città metropolitana di Roma Capitale ospitate all’interno di Excellence Food Innovation a testimonianza l’importanza dell’azienda nella rete enogastronomica romana e nazionale.

