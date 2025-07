Consensi ai minimi storici: Gualtieri e Rocca tra i sindaci e governatori meno apprezzati d’Italia

La nuova classifica del Sole 24 Ore sui sindaci e governatori più amati dagli italiani offre uno spaccato impietoso per la Capitale e il Lazio. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca si trovano infatti ai margini della graduatoria, confermando un consenso in forte calo.

Gualtieri, già fanalino di coda nel 2024 con il 60° posto su 97 città, perde ulteriori posizioni scivolando al 90° posto, insieme a colleghi come Damiano Tommasi di Verona e Gianni Nuti di Aosta. Un dato che fa riflettere ancor di più se si considera che il sindaco della Capitale era stato eletto con un solido 60,2% di voti, sceso oggi al 47%. Un calo evidente che si riflette anche nei dati del primo turno, dove partiva dal 27%.

Nel panorama nazionale, a dominare la classifica è Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, che ha scalzato Michele Guerra. Con un gradimento del 70%, Fioravanti guida il podio seguito da Bari con Vito Leccese (65%). Tuttavia, anche i più amati hanno registrato un lieve calo rispetto al giorno dell’elezione.

Tra i sindaci che invece hanno guadagnato consensi spicca Pierluigi Biondi, primo cittadino de L’Aquila, che con un +5,6% si piazza ottavo. Nel Lazio, la migliore performance è quella di Chiara Frontini, sindaca di Viterbo, che però ha perso quasi 6 punti percentuali dal giorno dell’insediamento.

E il governatore del Lazio? Rocca, partito nel 2023 con un buon 53,89%, oggi si ferma al 44%, perdendo quasi 10 punti. Un risultato che lo colloca penultimo nella classifica dei presidenti di Regione, al pari di Francesco Roberti del Molise.

A guidare la classifica dei governatori più apprezzati restano esponenti del centrodestra come Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Luca Zaia (Veneto) e Alberto Cirio (Piemonte). Tra i governatori di centrosinistra spicca Eugenio Giani (Toscana), che ha visto un incremento significativo, mentre il primato di crescita spetta a Renato Schifani, presidente della Sicilia, con un aumento del 14,4% di consensi rispetto al 2020.

Un quadro che conferma come Roma e il Lazio, al momento, non brillino agli occhi dei cittadini, mentre altre regioni e città italiane riescono a risalire la china con risultati più convincenti.

