Contributo Forfettario 2024: via alle domande per le strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive che hanno svolto attività nel corso del 2024 possono richiedere il “Contributo Forfettario” previsto da Roma Capitale per coprire le commissioni pagate alle società interbancarie sull’incasso del Contributo di Soggiorno.

Da quest’anno la procedura sarà ancora più semplice: grazie alla nuova funzionalità rilasciata nell’applicazione GECOS, ogni struttura ricettiva abilitata potrà presentare l’istanza online in autonomia.

esclusivamente online;

compilando l’apposito modulo disponibile sulla piattaforma GECOS;

accedendo all’area riservata del portale www.comune.roma.it

Le richieste possono essere inviate dal 28 agosto al 26 settembre 2025.

