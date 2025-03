Assistenza territoriale, case e ospedale di comunità, centrali operative, innovazione, integrazione, telemedicina e PNRR. Saranno questi i temi trattati durante il convegno “La sanità che cambia in IV Municipio”.

Interverranno Francesco AMATO, Direttore Generale ASL Roma 2, Massimiliano UMBERTI, Presidente Municipio IV, Maria CEDROLA, Direttore sanitario ASL Roma 2, Giovanna SAMMARCO, Assessore Politiche Sociali Municipio IV e Francesco PRESTANICOLA, UOC Lavori Pubblici e Investimeni Territorio.

Appuntamento martedi 18 marzo alle 10.00 presso la Casa del Municipio, Ipazia di Alessandria. I cittadini sono invitati a partecipare.

La locandina del convegno.

