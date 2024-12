Coperti i tombini in viale Primavera

“ Nei fotogrammi ante e post opera – segnala il consigliere Piccardi – si “nota” la copertura dei “tombini” con l’ultimo strato di asfalto. Lo stesso problema si è verificato anche nell’altra corsia, cosa che ho prontamente portato a conoscenza dell’Amministrazione municipale nella speranza di far correggere l’errore alla ditta che sta realizzando i lavori”.

Il consigliere del V Municipio Massimo Piccardi ci invia queste immagini che illustrano l’intervento di rifacimento stradale di viale della Primavera, il tratto adiacente il controviale a ridosso del nido “Fata Primavera” nel parco Filippo Teoli direzione via Casilina.

