Corri per il Verde al Parco Talenti domenica 8 dicembre

La 53ª edizione di Corri per il Verde sta per tagliare il nastro d’arrivo: domenica 8 dicembre 2024 si disputerà la quarta tappa del circuito organizzato da Uisp Roma. Sarà Parco Talenti ad ospitare l’ultima tappa della storica campestre, con tanti verdetti ancora da definire.

Il ritrovo per tutti i podisti iscritti è per le ore 8:00 presso gli stand UISP, dove sarà possibile ritirare la propria iscrizione individuale o di società.

L’ingresso al parco più comodo per l’area interessata è quello in via Ugo Ojetti.

Puoi scaricare QUI la piantina logistica.

Anche per questa edizione, Corri per il Verde si avvale della collaborazione di EVODATA per il servizio di timing e la compilazione delle classifiche. Su ciascun pettorale sarà applicato un chip a riuso per la compilazione della classifica che sarà stilata tenendo in considerazione il gun time (partenza allo sparo). Il chip dovrà essere riconsegnato subito dopo l’arrivo della gara agli addetti preposti. La mancata riconsegna del chip comporterà una penale a carico del partecipante di 18,00€.

Le iscrizioni sono state accettate, TASSATIVAMENTE, fino alle ore 13:00 del venerdì 6 dicembre. Non sarà possibile, inoltre, accettare iscrizioni in campo gara, se non per le categorie Esordienti M/F, Pulcini/e, Cuccioli/e.

Questo l’ordine delle partenze:

ore 9:30 Promesse Maschili, Juniores Maschili, Amatori Maschili e Master Maschili sulla distanza di 6 km (tre giri da 2 km – QUI il percorso);

non prima delle 10:15 Promesse Femminili, Juniores Femminili, Amatori Femminili e Master Femminili, Allieve e Allievi sulla distanza di 4 km (due giri da 2 km – QUI il percorso);

non prima delle 10:50 Cadette e a seguire Cadetti sulla distanza di 2 km (un giro da 2 km – QUI il percorso);

non prima delle 11:15 Ragazze e a seguire Ragazzi sulla distanza di 1,5 km (un giro da 1,5 km – QUI il percorso);

non prima delle 11:45 Esordienti Femminili e a seguire Esordienti Maschili sulla distanza di 1 km (un giro da 1 km – QUI il percorso);

non prima delle 12:15 Pulcine e a seguire Pulcini sulla distanza di 600 mt (un giro da 600 m);

non prima delle 12:30 Cucciole e a seguire Cuccioli sulla distanza di 300 mt (un giro da 300 m).

All’interno del percorso di Parco Talenti sono previste delle zone di asfalto da affrontare nel corso della gara, ad esclusione dei percorsi che riguardano le categorie dei Pulcini/e e dei Cuccioli/e.

Al termine della corsa, saranno premiati i partecipanti più piccoli della manifestazione, nati a partire dal 2020.

Anche per la quarta tappa di Corri per il Verde, in prossimità dell’area dedicata alle società, sarà presente uno stand dedicato alla divulgazione scientifica. La Lega Italiana Fibrosi Cistica Officium è una organizzazione di volontariato che da 30 anni si occupa di garantire ai bambini e ai ragazzi con Fibrosi Cistica l’assistenza medica e psicologica necessaria e di fornire supporto alle famiglie. La presenza della LIFC Officium ha una forte valenza sociale e svolge una importante attività di sensibilizzazione.

Per evitare il congestionamento del traffico dell’area, gli organizzatori invitano ad utilizzare, laddove possibile, automobili condivise.

Le classifiche individuali e di società saranno pubblicate mercoledì 11 dicembre sul sito della UISP Roma.

