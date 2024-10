“Corriamo al Tiburtino” domenica 17 novembre 2024

Domenica 17 novembre 2024 torna la XXII edizione di “Corriamo al Tiburtino”, gara competitiva e non competitiva sulla distanza di km 9,900 e su un percorso pianeggiante, nei quartieri Tiburtino III e Colli Aniene.

L’appuntamento è: ritrovo ore 8,00 e partenza ore 10,00 in via Mozart. Costo iscrizione 14 euro.

Regolamento CORRIAMO AL TIBURTINO:

Possono partecipare alla gara competitiva “Corriamo al Tiburtino” tutti gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della manifestazione.

Gli atleti dovranno dimostrare, all’atto dell’iscrizione, di essere regolarmente tesserati FIDAL, ad altra Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto ed in regola con le norme per la tutela sanitaria sportiva che regolano il settore.

Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare internazionali), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla Fidal.

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che degli stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della “RUNCARD” partecipa.

I rimborsi spese in denaro sono accordati solo agli atleti iscritti FIDAL come da regolamento.

Agli atleti non tesserati FIDAL che si classificheranno nelle prime posizioni non saranno riconosciuti premi in denaro ma saranno inquadrati nella categoria di appartenenza.

Gara competitiva km 9,900 percorso perfettamente pianeggiante

L’organizzazione si riserva la facoltà di chiusura anticipata delle iscrizioni qualora venga raggiunto un eccessivo numero di partecipanti, al fine di poter garantire un corretto svolgimento della gara sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo tecnico.

LE ISCRIZIONI SI POSSONO EFFETTUARE:

– Online sul portale ENDU pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di bonifico bancario utilizzare le coordinate messe a disposizione dal sistema non sarà necessario inviare copia del pagamento

– Offline utilizzando il modulo excel messo a disposizione dal comitato organizzatore, sia per singoli che per società

Pagamento con bonifico bancario all’IBAN IT71A0832703248000000002122 intestato a ASD Cat Sport Roma

In caso di iscrizione offline la copia del pagamento dovrà essere inviata, unitamente alla scheda di iscrizione excel, via email a tiburtino@evodata.it

Le società Eps dovranno inviare anche dichiarazione di tesseramento su carta intestata con timbro e firma del Presidente, i tesserati Runcard dovranno inviare copia del certificato medico agonistico valido per ATLETICA LEGGERA via email a tiburtino@evodata.it

– di persona presso Cat Sport Via Mozart, 71 Roma Tel. 06 4061453 a partire dal 1 novembre 2024 pagamento in contanti

Le iscrizioni si chiuderanno sia per i singoli che per le società il giorno 14 Novembre alle ore 20.00

Tutti gli iscritti sia singoli che società dovranno ritirare il chip + pettorale sabato 16 Novembre (orario continuato 10.00/18.00) presso Cat Sport Via Mozart 71 – Roma Tel.06 4061453 In via del tutto eccezionale e previa autorizzazione degli organizzatori saranno consegnati pettorali il giorno della gara ad atleti provenienti fuori regione. Non si accettano iscrizioni il giorno della gara.

LA PARTENZA E’ PREVISTA PER LE ORE 10.00 IN VIA GROTTA DI GREGNA, ARRIVO IN VIA MOZART 71.

La gara si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in ordine di incidenti e/o danni che dovessero accadere a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.

Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da EvoData – Timing& Data Soluitions con il sistema chip elettronico

Le classifiche saranno visibili sui siti web: htttp://www.catsport.it www.endu.net

PREMAZIONI:

UOMINI: Per i primi 3 arrivati (solo Atleti Fidal) rimborso spese €.100,00/70,00/50,00

DONNE: Per le prime 3 arrivate (solo Atleti Fidal) rimborso spese €. 100,00/70,00/50,00

SOCIETA’: Le prime 10 società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo rimborso spese.

€. 400,00/300,00/200,00/100,00/70,00/50,00/50,00/50,00/50,00/50,00

CATEGORIE MASCHILI (materiale sportivo)

Primi 5 arrivati delle categorie SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60-SM65.

Primi 3 arrivati categorie JUNIOR-PROMESSE-SENIOR-SM70-SM75-SM80 e superiori.

CATEGORIE: FEMMINILI (materiale sportivo)

Prime 5 arrivate delle categorie SF35-SF40-SF45-SF50-SF55-SF60-SMF65.

Primi 3 arrivati categorie JUNIOR-PROMESSE-SENIOR-SF70-SF75-SF80 e superiori.

ASSISTENZA MEDICA E GIURIA:

Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, al seguito, autoambulanza con defibrillatore e medico. Il servizio di giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici Gare. Ai fini della sicurezza individuale degli Atleti, il Percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione.

RECLAMI:

I Reclami vanni presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello, entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00 (cinquanta/00) che verranno restituite se il reclamo verrà accolto

