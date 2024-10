Corsa dei Santi, 1° novembre deviazioni in centro, San Pietro e Prati

Venerdì 1º novembre tra Centro, Prati e San Pietro torna l’appuntamento con la “Corsa dei Santi”, gara di 10 km con partenza e arrivo a piazza Pio XII cui parteciperanno 4 mila atleti.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva sono previste chiusure al traffico e modifiche al trasporto pubblico dalle 8 e le 11 circa.

Le vie interessate dalla manifestazione saranno: via della Conciliazione, via San Pio X, Ponte e Corso Vittorio, largo Argentina, via delle Botteghe Oscure, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via Ferdinando di Savoia, Ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Cicerone, piazza Cavour e via Crescenzio, via della Traspontina.

Saranno 39 le linee bus a modificare i propri percorsi: C3, H, 3bus, 8bus, 23, 30, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 715, 716, 781, 913, 916F, 982, 990.

Nel corso della gara saranno inoltre temporaneamente sospesi i capolinea di piazza Venezia, Teatro Marcello, piazza Cavour, lungotevere Marzio, via Crescenzio (solo linea 81), viale Giulio Cesare (solo per l’87), piazzale dei Partigiani (solo l’83) e via degli Astalli.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale romamobilita.it

