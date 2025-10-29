Corsa dei Santi 2025: il 1 novembre, 5000 runner sulle strade della Capitale

È stata presentata oggi in Campidoglio, a Roma, la Corsa dei Santi – sponsored by Melinda, evento promosso da Missioni Don Bosco che torna il 1° novembre 2025 con la sua 17ª edizione, portando migliaia di appassionati a correre nel cuore della Capitale e arricchendosi di grandi novità.

Testimonial dell’edizione 2025 sono il bronzo olimpico del salto triplo Andy Diaz (GS Fiamme Gialle) e il canottiere due volte medaglia olimpica nel due di coppia pesi leggeri Stefano Oppo (CS Carabinieri) che saranno presenti alla partenza in Piazza San Pietro.

“La corsa dei Santi è una gara stupenda che quest’anno, nell’edizione del Giubileo, si arricchirà di novità, come i 19.4 chilometri e il percorso che toccherà quattro grandi basiliche romane. Grazie agli organizzatori, alla collaborazione con Missioni Don Bosco e il Vaticano: chiunque parteciperà a questa gara, permetterà di dare un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno. Sarà una festa sportiva, sociale e benefica di cui andiamo molto fieri”, ha detto Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

“Sono stato in India e posso testimoniare il grande lavoro che stiamo facendo per diffondere l’educazione tra i bambini che non hanno accesso all’istruzione. Quando si parla di educazione per tutti, bisogna farlo concretamente, come stiamo facendo noi con le scuole di strada. La scuola non è sempre rappresentata da un edificio, ma qualsiasi luogo dove si possono coinvolgere i bambini e offrirgli la possibilità di ricevere l’istruzione. La Corsa dei Santi è preziosa per contribuire alla nostra missione in India perché diffonde il messaggio a migliaia di persone, e ogni corridore che parteciperà, a suo modo sosterrà questa causa”, ha detto Don Daniel Antúnez, presidente di Missioni Don Bosco.

LA CORSA

Oltre al tradizionale percorso di 10 km con partenza da Piazza San Pietro e arrivo in via della Conciliazione, quest’anno la manifestazione propone due nuove sfide: il “Giro delle Quattro Basiliche” e la “Staffetta della Pace”.

Il Giro delle Quattro Basiliche sarà un tracciato di 19,5 km che unirà i luoghi simbolo della cristianità: La Basilica di San Pietro, San Paolo Fuori le mura, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore, per poi tornare a Piazza San Pietro, creando un percorso unico al mondo. La Staffetta della Pace si svolgerà lungo lo stesso itinerario, diviso in quattro frazioni: ( 1ª frazione: da San Pietro a San Paolo – 7,5 km, 2ª frazione: da San Paolo a San Giovanni – 5 km, 3ª frazione: da San Giovanni a Santa Maria Maggiore (con cambio a Via dei Fori Imperiali) – 3 km, 4ª frazione: da Santa Maria Maggiore a Piazza San Pietro (Via dei Fori Imperiali) – 4 km.

Alle tre prove, parteciperanno 5.000 runner (sold-out, in quanto la gara era a numero chiuso) provenienti da tutta Italia e da altre 38 nazioni, di cui 1800 sul percorso competitivo da 19,5 km, 2200 nella prova competitiva di 10 km e 1000 alla non competitiva.

La Corsa dei Santi si conferma così non solo un appuntamento sportivo di altissimo livello, ma anche un’occasione di incontro, festa e condivisione per atleti e famiglie.

IL PROGETTO SOLIDALE

Quest’anno Missioni Don Bosco ha scelto di stare al fianco dei bambini e delle bambine che vivono in strada e nelle baraccopoli di Howrah e Calcutta, due megalopoli dell’India orientale. A causa della mancanza di opportunità nelle aree rurali si assiste a una significativa migrazione verso le due città. Sono nati numerosi quartieri popolati da migliaia di persone senza diritti, condannati alla miseria. I bambini sono esposti a violenza, dipendenze e lavoro forzato.

Più di un terzo di loro non va a scuola! I missionari salesiani hanno avviato il programma Educazione per tutti che prevede la gestione di 20 scuole di strada, che garantiscono conforto e istruzione a 760 bambini e supporto psicologico e cure sanitarie a 2500 bambini.

I missionari hanno bisogno di aiuto per portare avanti questo progetto in 6 scuole, che accolgono 240 bambini tra i 5 e 10 anni, e supportare altri 1000 bimbi attraverso il coinvolgimento delle comunità locali. Per sostenerli, dal 26 ottobre al 5 novembre 2025 è attivo il numero solidale 45589, attraverso il quale si potrà donare per aiutare i missionari nel loro progetto educativo.

La Corsa dei Santi è promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, del Dicastero per l’Evangelizzazione, del Comune di Roma – Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Organizzazione a cura di ACSI Italia Atletica su licenza di marchio della Prime Time Promotions.

