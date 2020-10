Corso di “Disostruzione Pediatrica” – 2° incontro

Sabato prossimo, 24 ottobre 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nell’omonima piazza di largo San Giuseppe Artigiano, in Roma, il Comitato di Volontariato “Insieme per via Galla Placidia”, Presidente Angelo Carucci, in collaborazione con il C.E.R. – Protezione Civile, organizza il secondo incontro del “Corso di disostruzione pediatrica”.

Nell’incontro verranno fornite indicazioni utili sul come intervenire in sicurezza, colle allertare i soccorsi, cosa fare e – soprattutto – cosa NON fare in attesa dei soccorsi.

Il corso sarà teorico, pratico e con proiezione di video illustrativi.

Essendo i posti limitati ad un massimo di 25 partecipanti, è obbligatoria la prenotazione alla seguente e-mail: insiemeperviagallaplacidia@gmail.com.

L’iscrizione è gratuita.

E’ gradita una donazione libera al C.E.R. .

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Garantite le norme per il contenimento del Covid-19.

Chi scrive, che è Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, plaude a questa ennesima iniziativa, dopo quella analoga di giugno scorso – e ringrazia il Presidente Angelo Carucci per averla organizzata, il C.E.R., che terrà il corso ed il parroco di San Giuseppe Artigiano, don Gianni, per aver messo a disposizione i locali.