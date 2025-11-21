Corviale al centro del PUI 24: al via il progetto C.A.R.O. per servizi più vicini ai cittadini

Una nuova idea di intervento sociale prende forma nel cuore delle periferie romane. È stato presentato C.A.R.O. Corviale, il progetto co-progettato dal Dipartimento Politiche sociali e Salute di Roma Capitale insieme a undici realtà attive nel Municipio XI, con l’obiettivo di costruire un modello innovativo di sostegno, ascolto e prossimità.

Il lancio ufficiale si è svolto negli spazi del Calcio Sociale – Campo dei Miracoli, alla presenza dell’assessora alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa.

«C.A.R.O. Corviale – ha dichiarato Funari – è un investimento sociale sul futuro della città, in un territorio ricco di energie, creatività e competenze spesso invisibili. Con questo progetto vogliamo far emergere quella vitalità, rafforzando i servizi, sostenendo le famiglie, creando opportunità culturali e lavorative e restituendo dignità ai luoghi e alle persone che li abitano. È la prova concreta che quando istituzioni e società civile collaborano in una co-progettazione autentica, nasce un nuovo modello di ascolto e accoglienza pensato per il territorio».

Al centro dell’iniziativa c’è la “Portineria di Comunità”, uno spazio aperto a tutti gli abitanti del quadrante Sud-Est della città. Un presidio di prossimità in grado di accogliere, ascoltare e intercettare anche le situazioni di emergenza, operando in rete con le Unità mobili e attivando risposte rapide e coordinate.

L’obiettivo è creare in quell’area un sistema integrato di servizi, capace di avvicinare istituzioni e cittadini e di rispondere ai bisogni reali della comunità.

Il progetto è finanziato nell’ambito di Next Generation EU e realizzato dal Dipartimento Politiche sociali e Salute di Roma Capitale.

Si inserisce nel Piano Urbano Integrato “PUI 24 – Polo della Solidarietà Corviale”, un tassello fondamentale nella strategia di rigenerazione sociale e urbana del territorio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.