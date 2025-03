Corviale senza Età allo Stadio del Rugby

Il 29 marzo a partire dalle 14:30 presso lo Stadio del Rugby di Corviale, in via degli Alagno snc, si terrà la manifestazione di avvio del progetto di Flow Rugby “Corviale senza Età”.

Il progetto prevede la diffusione del “Flow Rugby”, attività ludico-motoria e sportivo-amatoriale, presso utenti del territorio over 60.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Municipio Roma XI.

Scarica la LOCANDINA.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.