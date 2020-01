“Cose dell’altro mondo” al Teatro San Giustino

“Chi può dire dove è il limite tra la realtà e il sogno? Noi siamo qui, voi siete lì, resto è silenzio”. I fantasmi esistono? Sì, esistono e sono intorno a noi, ci vedono, ci ascoltano, ci inseguono.

Una risposta a questi interrogativi sarà forse data dall’Associazione Culturale I Disobbedienti di Tespi con la rappresentazione teatrale di “Cose dell’altro mondo”, una Commedia brillante in due atti di Roberto Giacomozzi, con la Regia di Anna Candelotti, Costumi di Ombretta Garbati e Grafica di Gianni Trenta in scena al Teatro San Giustino in viale Alessandrino, 144 a Roma domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17,30.

Personaggi e interpreti:

Ugo (Fabio Sangiorgi)

Carla (Patrizia Claroni)

Genoveffa detta Genny (Marcella Ariano)

Pina (Tamara Mingarelli)

Zia Ines (Pmbretta Garbati)

Frate Cosimo (Armando Reali)

Antonietta (Marco Montini)

Tristano De Profundis (Luigi Leonardo Filosa)

Marianna (Nela Necula)

Rodolfo (Gianni Trenta)

Info e Prenotazioni: 3334586085 – 3890492009

@IDisobbedientidiTespi