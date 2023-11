Cristian Torre è il nuovo Campione Italiano Juniores Karate

Ostia, Palapellicone, 3-5 nov 2023 – Finali del Campionato Italiano Karate Juniores Fijlkam 2023. Il giovanissimo Cristian Torre, in forza all’Asd A.T. Karate Club Roma, Associazione del Municipio VI, con sede a Borghesiana, è il nuovo Campione Italiano Juniores Karate, nella specialità kumite (combattimento a contatto controllato) nella categoria di peso -76 kg.

Cristian, col rientro alle competizioni agonistiche dopo mesi di riabilitazione per un serio infortunio, è sceso di nuovo sui tatami di gara ottenendo subito belle prestazioni ed infine conquistando, a diciassette anni, la sesta medaglia individuale ai campionati Italiani in tutte le classi d’età in cui ha gareggiato dall’inizio dell’età agonistica.

Questa vittoria nella categoria Juniores è stata fortemente cercata e voluta, proprio per il percorso difficile che l’ha preceduta ed è un bel traguardo sia per il giovane atleta romano, che per il Maestro e papà, Andrea Torre, tecnico della nazionale giovanile italiana Fijlkam.

Durante questo percorso del Campionato italiano, Cristian è stato seguito sul tappeto di gara, insieme agli altri ragazzi partecipanti, da un coach speciale, Lorenzo Torre, suo fratello, tecnico ed agonista della stessa #ATKarateClubRoma, che lo ha accompagnato fino alla vittoria in finale.

Una dimostrazione che anche in una periferia romana, come quella del Municipio VI “delle Torri”, possono nascere e crescere grandi promesse dello sport e che le palestre, dove si cresce in discipline antiche come quella del karate, possono essere importanti “scuole di vita” e luoghi di sana aggregazione per bambini e giovani, dove sviluppare talenti, ma soprattutto dove è più facile far maturare ragazzi e ragazze, educandoli nel curare il benessere fisico e mentale. Una conquista importante per la società di oggi.

Daniela Cioccolo