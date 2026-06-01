Cristo si è fermato a Porta Maggiore

Dopo una decina d’anni di cinico disinteresse da parte di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte, con conseguente abbandono e degrado, incendi violenti e avvelenamento aria e suolo, fra dicembre 2025 e gennaio 2026 ha finalmente avuto luogo la “bonifica”, da parte del Comune di Roma, dell’area dell’Ex Teatro Tendastrisce di Viale Togliatti.

La spesa pubblica sostenuta per eliminare le circa 430 tonnellate di rifiuti di ogni genere accumulatesi nel tempo (…una media di oltre 40 tonnellate l’anno), è stata di 400.000 €.

La promessa formulata circa cinque mesi fa dai Responsabili pubblici locali (l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Comune di Roma, Sabrina Alfonsi in testa) fu di trasformare questo disgraziatissimo emblema dell’inefficienza (…strafottenza?) cronica delle Pubbliche Amministrazioni, in uno spazio a vocazione ambientale e sportiva.

Sulla stampa locale si leggeva che “sono previste nuove piantumazioni e la realizzazione di aree attrezzate per l’attività motoria all’aperto”.

Purtroppo però non si vede ancora nulla di tutto questo… ma ciò che fa impressione è che i contorni dell’area bonificata non sono stati mai più liberati da bandoni e altri brandelli di recinzione bruciati o arrugginiti, che testimoniano tuttora l’abbandono del passato, e che oltre ad apparire indecorosi, sembrano ammiccare ai nuovi delinquenti di turno, perché rientrino nell’area tuttora in larga parte nascosta alla vista dall’esterno, e ricomincino ad abbandonare altri rifiuti, ad esercitare di nuovo il racket della prostituzione, a distribuire droga ecc. …. insomma perché riconquistino al degrado e al malaffare l’area in oggetto.

Col rischio fortissimo che i 400.000€ di pubblico denaro utilizzati per “portare via la monnezza”, vengano almeno parzialmente “bruciati” (…che ne penserebbe la Corte dei Conti?) da un nuovo capitolo di abbandono, dopo i trionfali annunci di avvenuta bonifica da parte degli Amministratori Pubblici…!

Cari politici locali – Comune e Municipio, Maggioranze e Opposizioni, purtroppo non fa molta differenza– è proprio vero che Cristo si è fermato a porta Maggiore… e che voi – ancora una volta – per noi cittadini di periferia non ci siete gran che… ma di sicuro tornerete fra qualche mese, esponenti sia di maggioranza che di opposizione… per la campagna elettorale.

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