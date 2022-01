Da Condominio ad …assemblea di condominio

Cambio casa, andrò ad abitare in una palazzina signorile, in catasto A2 (abitazione di tipo civile, ma l’avranno accatastata male, vale come A1. Oggi vivo in una abitazione di tipo popolare, in catasto A4, salirò di due categorie! Come per il Superbonus 110%.

Il proprietario venditore mi dice che andrò in paradiso, prima loro erano in purgatorio. I condomini sono virtuosi, la gente parla tra loro nel piano piloty, tutti i condomini collaborano nel risparmio energetico, idrico, riciclo dei rifiuti; all’estremità del giardino condominiale c’e’ una compostiera, i condomini più anziani hanno impostato un piccolo orto (no fiori, ma ortaggi). Mi dice che nel condominio è stata istallata una piccola antenna wifi, accesso generalizzato e divisione della spesa fra tutti i condomini; mi informa che le parti comuni non utilizzate, come i lavatoi, sono stati trasformati in asciugatura dei panni (quando in terrazzo piove); la portineria in biblioteca comune e punto di ritrovo per le varie condivisioni condominiali. Mi loda il rapporto che c’è tra l’amministratore con i condomini e viceversa .

Riferisco tutto a mia moglie che, perplessa e con la bocca aperta non parla, ma sopra la sua testa vedo apparire una nuvoletta in cui leggo ciò che sta pensando: ma come è possibile, vivere in condominio è proprio difficile per la convivenza con persone e abitudini diverse, è già tanto se vai d’accordo con un paio di persone. Il suo pensiero è corretto: nella norma le persone nemmeno si conoscono, non si salutano nemmeno. Qualche dubbio su quanto mi ha raccontato il proprietario venditore mi viene!

Traslochiamo, siamo indaffaratissimi, non abbiamo avuto il tempo di fare altro. Dal lunedì al venerdì lavoriamo, i primi sabato e domenica sistemeremo casa. Ricevo però una convocazione di assemblea ordinaria /straordinaria, perfetto mi dico, conoscerò altri condomini e poi in un ambiente paradisiaco come questo A2, finiremo presto.

Guerra! Guerra in una assemblea condominiale. Vi allego anche tre foto del secolo scorso, anni ’50 o ‘60, i cui soggetti sono bambini: scuola in strada, gioco di cortile, lavoro giovanile, asilo o scuola elementare in assemblea condominiale. Seduta di psicoterapia di gruppo inferocito in assemblea condominiale. Automobilisti (condomini) non in macchina , inferociti , incazzati con il mondo intero e quindi lo sono anche in assemblea: odio te condomino e non ne conosco il motivo (anzi penso di saperlo, o suppongo di saperlo), odio l’amministratore perché lo pago; non lo paghiamo ma io lo pago!. Perché i morosi non pagano, e che pago io le bollette degli altri? Il condominio è sporco il portiere non pulisce; non è vero è tutto pulito.

L’amministratore cerca di spiegare, cerca di far capire, cerca di rassicurare, ma i finti sordi non sentono o non vogliono sentire.

Fermiamoci tutti, come alle belle statuine, e analizziamo

I condomini, in genere, non leggono le convocazioni di assemblea. E in quella sede chiedono a voce alta: che c’è scritto al punto 2 o 3?

I condomini, in genere, non leggono o non sanno leggere i consuntivi e i preventivi, i saldi a credito o a debito, le ripartizioni di spesa

I condomini, in genere, non sanno compilare una delega e non ne conoscono la normativa legale per poi consegnarla al delegato

I condomini, in genere, che sono delegati non sanno se la delega è valida o se è compilata bene

I condomini, in genere, si nascondono agli ultimi posti, come a scuola agli ultimi banchi; non parlano mai a voce alta ma a voce bassa tra di loro; non sono propositivi, anzi rifanno una domanda già fatta mezz’ora prima da un altro condomino

I condomini, in genere, cosiddetti primi della classe che non perdono una battuta, un pensiero, un vociare, sanno sempre tutto e sono antipatici a tutti.

I condomini, in genere, vedono sempre la fregatura dietro l’angolo

I condomini, in genere, delegati che cambiano parere alle votazioni finali.Disinteressandosi della volontà del delegante.

Belle statuine, riprendete i movimenti: ecco perché c’è la guerra! Guerra in un’assemblea condominiale e poi nel condominio. E come si dice a Roma: meno pe’ primo, meno due volte.

Ma se cambiare casa, passare in A2 da A4 non fa cambiare le cose, se le cose raccontate dal proprietario venditore sono state bugie… ops, ma io cosa ho raccontato al mio nuovo proprietario acquirente? Speriamo di non incontrarlo mai più!