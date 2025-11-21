Da lunedì 24 novembre riapre la Biblioteca Vaccheria Nardi

Da lunedì 24 novembre 2025 la Biblioteca Vaccheria Nardi sarà riaperta al pubblico, riorganizzata negli spazi del Casale Bambini e del Casale Mediateca, mentre il Casale Centrale rimarrà chiuso al pubblico per consentire i lavori di efficientamento energetico finanziati con fondi PNRR.

Tutte le attività e i servizi riprenderanno usualmente e resteranno invariati, saranno tuttavia espletati esclusivamente nei due edifici non interessati dai lavori.

