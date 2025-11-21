Da lunedì 24 novembre riapre la Biblioteca Vaccheria Nardi
Riorganizzata negli spazi del Casale Bambini e del Casale Mediateca, mentre il Casale Centrale rimarrà ancora chiuso al pubblico
Da lunedì 24 novembre 2025 la Biblioteca Vaccheria Nardi sarà riaperta al pubblico, riorganizzata negli spazi del Casale Bambini e del Casale Mediateca, mentre il Casale Centrale rimarrà chiuso al pubblico per consentire i lavori di efficientamento energetico finanziati con fondi PNRR.
Tutte le attività e i servizi riprenderanno usualmente e resteranno invariati, saranno tuttavia espletati esclusivamente nei due edifici non interessati dai lavori.
