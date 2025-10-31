Da piazza San Pietro 5 mila runners nel segno della Pace

L’attesa è finita: domani, sabato 1 novembre, da Piazza San Pietro, 5000 runner provenienti da 38 nazioni parteciperanno alla 17ª edizione della Corsa dei Santi – sponsored by Melinda, evento promosso da Missioni Don Bosco che per questa edizione speciale che si svolge nell’anno giubilare si è arricchita di altre due prove oltre alla classica 10 chilometri.

Il Giro delle Quattro Basiliche, un percorso unico al mondo di 19,5 km che unirà i luoghi simbolo della cristianità: la Basilica di San Pietro, San Paolo Fuori le mura, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore. E la Staffetta della Pace, che si svolgerà lungo lo stesso itinerario ma diviso in quattro frazioni.

Alla partenza (ore 7.30), ci saranno i due testimonial dell’edizione 2025: il bronzo olimpico del salto triplo Andy Diaz (GS Fiamme Gialle) e il canottiere due volte medaglia olimpica nel due di coppia pesi leggeri Stefano Oppo (CS Carabinieri).

IN GARA ANCHE GIORGIO CALCATERRA

Alle tre prove, parteciperanno 5.000 runner (sold-out, in quanto la gara era a numero chiuso) provenienti da tutta Italia e da altre 38 nazioni, di cui 1800 sul percorso competitivo da 19,5 km, 2200 nella prova competitiva di 10 km e 1000 alla non competitiva. Gli uomini saranno 3520, mentre le donne 1503; 385 gli stranieri, tra i quali 47 filippini e altrettanti francesi, 30 statunitensi, 25 spagnoli, e ancora 7 ucraini e 6 russi.

Il corridore più anziano sarà il 92enne Antonio Rao, mentre la più anziana è l’80enne Antonia Catini. Il più giovane è il 16enne Sascha Angelucci, la più giovane la 17enne Francesca Florimo. In gara ci sarà anche il runner più amato dagli italiani, Giorgio Calcaterra. La società con il più alto numero di iscritti è la Podistica Solidarietà con 242 runner in gara.

IL PROGETTO SOLIDALE

Quest’anno Missioni Don Bosco ha scelto di stare al fianco dei bambini e delle bambine delle baraccopoli di Howrah e Calcutta, due megalopoli dell’India orientale. A causa della mancanza di opportunità nelle aree rurali si assiste a una significativa migrazione verso le due città. Sono nati numerosi quartieri popolati da migliaia di persone senza diritti, condannati alla miseria. I bambini sono esposti a violenza, dipendenze e lavoro forzato.

Più di un terzo di loro non va a scuola! I missionari salesiani hanno avviato il programma Educazione per tutti che prevede la gestione di 20 scuole di strada, che garantiscono conforto e istruzione a 760 bambini e supporto psicologico e cure sanitarie a 2500 bambini.

I missionari hanno bisogno di aiuto per portare avanti questo progetto in 6 scuole, che accolgono 240 bambini tra i 5 e 10 anni, e supportare altri 1000 bimbi attraverso il coinvolgimento delle comunità locali. Per sostenerli, dal 26 ottobre al 5 novembre 2025 è attivo il numero solidale 45589, attraverso il quale si potrà donare per aiutare i missionari nel loro progetto educativo.

La Corsa dei Santi è promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, del Dicastero per l’Evangelizzazione, del Comune di Roma – Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Organizzazione a cura di ACSI Italia Atletica su licenza di marchio della Prime Time Promotions.

