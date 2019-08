Dal 1° al 18 settembre torna l’Estate Romana dei bambini

La Città in Tasca, l’Estate Romana dei bambini, compie i suoi primi 25 anni. Infatti, nell’estate del 1995, iniziava a Roma l’avventura di questo festival, un progetto che aveva l’obiettivo di offrire ai più piccoli la migliore produzione culturale a loro dedicata. Incontri diretti con artisti, musicisti, attori, scrittori, case editrici, che dedicano la loro vita professionale e la propria creatività a produrre e a diffondere arte, spettacoli, musica, libri, cultura scientifica, con lo sguardo rivolto all’infanzia.

Anche quest’anno quindi – dal 1° al 18 settembre, nel verde del Parco degli Scipioni, in via di Porta Latina, 10 – si ripeterà la magia con tanti spettacoli di teatro d’attore e di figura, musica, film, laboratori tecnologici, atéliers di arti visive, presentazione di novità editoriali, laboratori di promozione della lettura e attività di biblioteca, tanti nuovi giochi e laboratori espressivi, per bambine e bambini dai 3 ai 12 anni, accompagnati come sempre dai loro genitori e nonni.

Tutti i giorni dalle 17,00 alle 23,00 potranno trascorrere insieme ore piacevoli da ricordare nel tempo, in compagnia di favole, colori, musica e personaggi che emergeranno dalle pagine dei libri e dagli spettacoli. All’ombra di alberi antichi, respirando storia, arte e stupore. In programma laboratori artistici, espressivi, tecnologici e musicali.

Riciclare materiali per imparare a rispettare l’ambiente sarà infatti come sempre una delle mission de La Città in Tasca. E quindi anche questa edizione della manifestazione ospiterà il grande Cantiere delle Re Boat dove costruire vere e incredibili “imbarcazioni riciclate” per la consueta REGATA RICICLATA, oggi giunta alla sua X Special Edition, che si svolgerà al Parco Centrale del Lago dell’Eur Domenica 22 settembre 2019, salutando così l’Estate e accogliendo un nuovo autunno.

Ben 22 spettacoli teatrali pomeridiani o serali e 12 film caratterizzeranno questa ricca edizione dell’evento. Compagnie storiche o più giovani con produzioni di grande qualità, dalla Compagnia Mangiafuoco con lo spettacolo di burattini “Viaggiamare” in cui personaggi di grande attualità si avventurano in mare alla ricerca di una vita migliore, all’Associazione Culturale Carpet che propone “Favole intorno al mondo”, spettacolo di attore e di figura ispirato alla filastrocca “Girotondo di tutto il mondo” di Rodari; da Le Strologhe con il loro spettacolo di teatro d’ombre “Aiko e l’orso della luna bianca”, al Teatro San Carlino con “Il carnevale degli animali”, con attori, burattini e musica dal vivo. E tantissimo altro, per saziarsi – bambini e adulti – di arte e bellezza, alla ricerca di una nuova positiva visione della vita.