Dal 23 al 26 settembre torna l’Arte nel Portico a Colli Aniene

Il 23-24-25-26 settembre 2021 torna l’Arte nel Portico che con la sua XXXII edizione si riconferma come un evento straordinario per la riqualificazione culturale del IV municipio. Si svolgerà come da tradizione a Colli Aniene, nel cuore del quartiere, in Viale Ettore Franceschini – Via Meuccio Ruini – Largo Nino Franchellucci – Via Edoardo D’Onofrio.

L’iniziativa è organizzata dall’ Associazione di Promozione Sociale IL FORO, con il supporto di SOGESTER,

con il Patrocinio della Regione Lazio, con il contributo di: Associazione Italiana Casa, Unicoop Tirreno, Abitare A, Dunp e con la collaborazione delle Associazioni Territoriali

PROGRAMMA:

23/24/25/26 settembre: ore 9,00 / 19,00 Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

Mostre in esposizione:

– Mostra fotografica sulle opere del Maestro Scultore Alfiero Nena, scomparso lo scorso ottobre 2020, a 87 anni

– Mostra fotografica sulle opere dell’artista afghana Shamsia Hassani, per dar voce a lei e a tutte le donne

afghane che stanno vivendo l’inferno.

giovedì 23 settembre:

ore 16,00 | Via M. Ruini: Servizi territoriali e informazione locale: Sogester e Abitare A 35 anni dopo

Davide Dionisi (Radio Vaticana) Intervista a Luigi e Claudio Polito, Vincenzo ed Enzo Luciani

ore 17,00 | Sala Falconi: Proiezione in prima assoluta del cortometraggio “A occhi chiusi”

con Milena Vukotic e Valentina Perrella, regia di Alessandro Perrella.

venerdì 24 settembre:

ore 17,00 | Via M. Ruini: Reading di Poeti romani e laziali del Premio Vincenzo Scarpellino

ore 18,00 | Via M. Ruini: Il ricordo di un artista: Giovanni Giovannetti.

A seguire, Presentazione del Premio “30 e lode” destinato alle attività presenti sul territorio da oltre 25 anni. Presentano Luigi Polito e Vincenzo Luciani.

ore 19,00 | Parrocchia S.ta Bernadette V.le E. Franceschini, 40: Sfilata di Benvenuto, Esibizione degli allievi della Scuola di Pattinaggio Artistico “Nova Familia A.S.D.” a cura del M° A. Cammareri

sabato 25 settembre:

ore 16,30 | Via M. Ruini: Reading Poeti di “Periferie”. Presenta Vincenzo Luciani

Intermezzi Musicali del Nuovo Coro Popolare a cura del M° Paula Gallardo

ore 17,30 | P.za M. Ruini: Esibizione musicale “I grandi successi italiani dal 1960 al 1979”

L’Ass. La Chiocciolina OdV. renderà lo spettacolo fruibile anche alle persone sorde.

domenica 26 settembre:

Viale E. Franceschini | Mostra Mercato artigianale e prodotti locali

ore 17,00 | L.go N. Franchellucci: “Torniamo a ballare” Esibizione allievi Scuola di danza “Lolly Dance”

mercoledì 29 settembre:

Via A. Mozart | ore 17,00 presso la sede dell’Ass. IL FORO:

Cerimonia conclusiva dell’evento. Assegnazione del Premio “Virgilio Melandri” e degli attestati di partecipazione agli artisti espositori.