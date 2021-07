Dal cascherino al rider

Che bello quello che sto facendo da qualche mese: gli occhi scrutano i particolari, leggo le “singolarità”, il cervello capta dove voglio arrivare, qualche ora dopo la tastiera del PC o del tablet o del cellulare accetta le mie dita e il display riporta la bozza del mio articolo. Lo leggo, lo correggo, lo rileggo, è pronto per Abitare a Roma.

Mi dà la possibilità di incontrare amici, runners di vecchia data, giovani campioni o aspiranti tali.

E questa mattina il mio amico settantenne, che oggi accusa problemi renali, con le scarpe da corsa sempre ai piedi e pantaloncini e maglietta addosso, mi dice: da giovane, a 13 anni, ho fatto il cascherino per i negozi di via degli Ontani a Centocelle…

Ed ecco che la molla è scattata, e spero vi piacciano le mie quattro righe.

, da qualche anno li vediamo tutti i giorni sfrecciare nel traffico cittadino, non solo nel centro città ma anche nelle periferie, con il casco e la pettorina sponsorizzata: effettuano consegne a domicilio spostandosi su una bicicletta a pedali o elettrica o a pedalata assistita. Li vediamo che consegnano colazioni o pranzi o cene; anche bottiglie di vino o birra. Li vediamo fermi in attesa dell’ordine che arriva tramite telefono o Internet o app, e poi scattare per consegnare all’ora concordata con il fornitore.