Dal Museo del Saxofono di Fiumicino un omaggio a Fabrizio De Andrè

Una sala gremita domenica 21 dicembre 2025 là dove la più grande collezione al mondo di saxofoni diviene un Museo. Un pubblico in religiosa attesa per il ripetersi del rito laico della musica di Fabrizio De André. Poi tutto prende forma con il canto di Antonio Urso accompagnato dalla sua chitarra e da Andrea Fasano al pianoforte, alle tastiere e alla fisarmonica. Il tutto è impreziosito in modo mirabile dalle esecuzioni di Attilio Berni con il suono dei saxofoni.

L’occasione è l’anniversario della pubblicazione del disco “Le nuvole” nel 1990 il cui titolo è ripreso dalla commedia di Aristofane, ma nel quale il cantautore intende riferirsi a quei “personaggi ingombranti e incombenti nella nostra vita sociale, politica ed economica“.

Per lui le nuvole “sono tutti coloro che hanno terrore del nuovo perché il nuovo potrebbe sovvertire le loro posizioni di potere“. La pluralità di dialetti dell’album con testi in genovese, napoletano e gallurese rende bene le varie sfaccettature della personalità e degli interessi di Fabrizio De Andrè.

Tanta nostalgia, brividi, sogni, ricordi si accavallano nel pubblico fino agli scroscianti applausi che accompagnano anche gli brani celebri che non vengono lesinati dalla band.

L’evento “All’ombra dell’ultimo sole” avviene in una sala che sembra un tempio costruito per celebrare la musica con il sassofono, l’ultimo strumento musicale meccanico della storia, inventato nella metà del 1800 da Adolphe Sax, persona dal quale appunto prende il nome.

Museo del Sassofono

https://www.museodelsaxofono. com

via dei Molini, snc

Maccarese – Fiumicino (RM)

