Dalla Regione Lazio 250mila euro per rilanciare le sale cinematografiche
Via libera all'emendamento al bilancio per riportare il pubblico al cinema dopo l'estate
Una boccata d’ossigeno per le sale cinematografiche del territorio e una spinta concreta per ripopolare i presidi culturali di prossimità.
La Regione Lazio ha approvato ufficialmente un emendamento alla manovra di bilancio che destina uno stanziamento di 250mila euro alla promozione e al sostegno delle sale cinematografiche.
Il provvedimento, che era nell’aria da diversi mesi e risultava fortemente atteso dagli operatori del comparto, porta la firma della commissione Cultura della Pisana, guidata dal presidente Mario Luciano Crea e dal vicepresidente Luciano Nobili.
L’investimento punta a incidere direttamente sull’accessibilità dei biglietti e sulla qualità della programmazione, strutturando un’offerta capace di intercettare le fasce di pubblico rimaste più distanti dal grande schermo negli ultimi anni.
L’orizzonte, come chiarito dai promotori della misura, è quello di favorire in modo stabile il ritorno degli spettatori nelle sale, valorizzando la magia della visione collettiva e sostenendo al contempo un settore economico che genera occupazione e indotto nell’intera regione.
Da parte della presidenza della commissione Cultura sono arrivati ringraziamenti formali all’indirizzo del governatore Francesco Rocca e dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, per aver accolto e condiviso la necessità di dare copertura finanziaria a una misura strategica per l’industria dell’intrattenimento locale.
La risposta del mondo degli esercenti non si è fatta attendere. L’Anec Lazio (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) ha accolto con grande favore lo sblocco dei fondi, evidenziando come l’atto dimostri la sensibilità della Pisana verso il valore civile e sociale dei cinema.
Secondo il presidente di Anec Lazio, Leandro Pesci, il finanziamento si rivelerà cruciale per pianificare e finanziare le prossime tappe promozionali sul territorio.
Tra queste, l’ipotesi più accreditata è il lancio della terza edizione dei “Lazio Terra di Cinema Days”, la fortunata rassegna che subito dopo la stagione estiva permetterà ai cittadini di accedere alle proiezioni a tariffe agevolate e condizioni vantaggiose, consolidando il legame tra le comunità locali e lo spettacolo sul grande schermo.
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