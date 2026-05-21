Dalla Regione Lazio 250mila euro per rilanciare le sale cinematografiche

Una boccata d’ossigeno per le sale cinematografiche del territorio e una spinta concreta per ripopolare i presidi culturali di prossimità.

La Regione Lazio ha approvato ufficialmente un emendamento alla manovra di bilancio che destina uno stanziamento di 250mila euro alla promozione e al sostegno delle sale cinematografiche.

Il provvedimento, che era nell’aria da diversi mesi e risultava fortemente atteso dagli operatori del comparto, porta la firma della commissione Cultura della Pisana, guidata dal presidente Mario Luciano Crea e dal vicepresidente Luciano Nobili.

L’investimento punta a incidere direttamente sull’accessibilità dei biglietti e sulla qualità della programmazione, strutturando un’offerta capace di intercettare le fasce di pubblico rimaste più distanti dal grande schermo negli ultimi anni.

L’orizzonte, come chiarito dai promotori della misura, è quello di favorire in modo stabile il ritorno degli spettatori nelle sale, valorizzando la magia della visione collettiva e sostenendo al contempo un settore economico che genera occupazione e indotto nell’intera regione.

Da parte della presidenza della commissione Cultura sono arrivati ringraziamenti formali all’indirizzo del governatore Francesco Rocca e dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, per aver accolto e condiviso la necessità di dare copertura finanziaria a una misura strategica per l’industria dell’intrattenimento locale.

La risposta del mondo degli esercenti non si è fatta attendere. L’Anec Lazio (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) ha accolto con grande favore lo sblocco dei fondi, evidenziando come l’atto dimostri la sensibilità della Pisana verso il valore civile e sociale dei cinema.

Secondo il presidente di Anec Lazio, Leandro Pesci, il finanziamento si rivelerà cruciale per pianificare e finanziare le prossime tappe promozionali sul territorio.

Tra queste, l’ipotesi più accreditata è il lancio della terza edizione dei “Lazio Terra di Cinema Days”, la fortunata rassegna che subito dopo la stagione estiva permetterà ai cittadini di accedere alle proiezioni a tariffe agevolate e condizioni vantaggiose, consolidando il legame tra le comunità locali e lo spettacolo sul grande schermo.

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