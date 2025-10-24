Dalla Regione Lazio 43 milioni di euro per le persone con disabilità gravissima

Un aiuto concreto per chi ogni giorno affronta la disabilità più dura. La Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera da 43 milioni di euro destinata al fondo per le non autosufficienze per l’esercizio finanziario 2025.

Una misura che punta a garantire sostegno e dignità alle persone con disabilità gravissima e alto bisogno assistenziale.

A darne notizia è stato l’assessore regionale all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona, Massimiliano Maselli, che ha sottolineato come si tratti di “un intervento importante per rafforzare la rete dei servizi a favore dei cittadini più fragili”.

Nel dettaglio, oltre 32 milioni di euro saranno destinati alle persone con disabilità gravissima, mentre altri 10,8 milioni andranno a coloro che necessitano di assistenza continua e personalizzata, come l’assistenza domiciliare o quella socio-sanitaria.

“Questo fondo – ha spiegato Maselli – rappresenta una leva fondamentale per migliorare la qualità della vita di chi vive situazioni di estrema difficoltà e delle loro famiglie. È il segno concreto dell’impegno della Regione per un welfare sempre più vicino ai bisogni reali delle persone”.

