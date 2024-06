Daniele De Rossi rinnova con la Roma: ufficiale!

È ufficiale: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma per le prossime tre stagioni. L’ex capitano giallorosso, subentrato a José Mourinho a gennaio 2024, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027.

Un premio per il lavoro svolto: La scelta di confermare De Rossi sulla panchina della Roma è stata presa dai Friedkin per premiare il lavoro svolto dall’ex centrocampista nel corso della passata stagione.

Sotto la sua guida, la squadra ha infatti conquistato un piazzamento in Europa League, sfiorando la qualificazione alla Champions League solo nelle ultime giornate.

Un calcio nuovo: De Rossi ha saputo dare un’impronta personale alla Roma, abbandonando lo stile più “cattivo” di Mourinho per un calcio più fluido e corale. Un cambio di filosofia che ha avuto il plauso sia dei tifosi che della società.

Obiettivi ambiziosi: La conferma di De Rossi è un segnale forte da parte dei Friedkin, che puntano a costruire un futuro vincente con il loro ex capitano. L’obiettivo per la prossima stagione è quello di puntaare al titolo in Serie A e di protagonista in Europa.

Mercato in fermento: La Roma si è già mossa sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di De Rossi.

Tra i possibili obiettivi ci sono Federico Chiesa e Alvaro Morata, mentre in difesa il club potrebbe puntare su Mats Hummels.

In uscita, invece, è sicuro il addio di Leonardo Spinazzola, che lascerà la squadra a parametro zero.

Un nuovo capitolo per la Roma: Con la conferma di De Rossi, la Roma apre un nuovo capitolo della sua storia. Il tecnico romano avrà il compito di dare continuità al progetto avviato dai Friedkin e di riportare la squadra a competere per i massimi trofei.

Ecco alcuni dettagli aggiuntivi sul nuovo contratto di De Rossi:

Durata: 3 anni

Scadenza: 30 giugno 2027

Stipendio: 10 milioni di euro per le tre stagioni

Buon Lavoro DDR!

