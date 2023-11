Daniele Marcelli e Paola Patta vincono la Corriamo al Tiburtino 2023

La Corriamo al Tiburtino, manifestazione sportiva organizzata da ASD Cat Sport, ha preso il via con circa 1000 concorrenti alle ore 10,00 di domenica 12 novembre 2023 da Via Grotta di Gregna, dopo il segnale di Massimiliano Umberti, Presidente del IV Municipio di Roma Capitale.

Prima del segnale di partenza i concorrenti hanno tributato un minuto di silenzio all’amico atleta Antonio Raso, scomparso qualche giorno fa. I compagni di squadra dell’Atletica Villa De Sanctis (VDS) hanno corso la gara con la fascia nera al braccio.

I concorrenti hanno avuto due opportunità: la competitiva di km 10,0 e la non competitiva per le famiglie, per i camminatori e per tutti i volenterosi che hanno il desiderio di partecipare alla festa completando i 10 km. La Cat Sport su desiderio del Presidente Tommaso Colapietro tenendo conto dell’importanza di questi partecipanti ha offerto loro il medesimo pacco gara sia agli atleti competitivi che a quelli non competitivi.

Il lungo corteo di concorrenti si è disteso da via Grotta di Gregna per percorrere i 10 chilometri della gara attraversando le strade dei quartieri Tiburtino III e Colli Aniene e ultimare la corsa in via Mozart all’altezza del negozio di articoli sportivi dell’organizzatore.

La Corriamo al Tiburtino organizzata dall’ASD Cat Sport, presidente Tommaso Colapietro, con l’apporto dello Staff di Samuele Di Giammartino, è una delle gare competitive più partecipate nel territorio laziale, grazie alla perfetta organizzazione e al bellissimo percorso tutto asfaltato e pianeggiante.

Come nelle precediti edizioni il numeroso pubblico degli antichi quartieri Roma est ha accolto il passaggio dei corridori con calorosi applausi. Tante le persone che hanno colto l’occasione per fare dei selfie con lo sfondo della colonna di atleti in corsa.

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara, alla presenza delle Autorità del IV municipio, e del giornalista Valerio Piccioni, nonché organizzatore della Corsa di Miguel e il mitico speaker Ludovico Nerli Ballati.

Lo speaker ha annunciato al pubblico presente nei pressi del traguardo, che al 5° km Danile Marcelli e Paola Patta stavano dando prova di superiorità rispetto a tutti.

Sul podio sul gradino più alto, Daniele Marcelli A.S.D. Atletica L’Aquila che ha percorso i 10 km in 0:31:45, sul secondo gradino del podiio è salito Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà, (0:32:33) sul terzo Andrea Aragno A.S.D. ATL Fossano 75 con il tempo di 0:32:55.

Fra le donne vincitrice Paola Patta, Podistica Solidarietà (0:37:43) seguita da Marzia Keller, Purosangue Athletics Club (0:41:08), terza Elisa Persi dell’ASD Atletico Monterotondo ( 0:41:21).

Nella classifica di Società al primo posto per il numero degli atleti giunti al traguardo la Cat Sport, seguita dalla Podistica Solidarietà, Bancari Romani, Purosangue, Italiana Running e Villa De Sanctis.