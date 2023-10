Daniele Vulpiani e Stefania Pomponi vincolo la “Corsa delle 3 Ville”

Domenica 22 ottobre 2023 si è disputa la CORSA DELLE 3 VILLE – VII TROFEO IRILLI, una suggestiva corsa agonistica di 9,5km oltre a una camminata da 5km a Tivoli, organizzata da Tivoli Marathon con il Patrocinio del Comune di Tivoli, è la tappa numero ventiquattro del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”. e che ha la peculiarità di disputarsi all’interno di ben due siti UNESCO.

All’evento, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Tivoli Marathon con partenza da Villa Adriana e arrivo con arrivo a Tivoli in volata a Piazza Palatina, hanno partecipato oltre duecento concorrenti.

Quest’anno la Corsa delle 3 Ville ha cambiato completamento il percorso.

E ne ha acquistato bellezza ma anche con un percorso più duro, per circa 5 Km a Villa Adriana, attraversando la stupenda Villa dell’imperatore Adriano, e il passaggio al Tempio di Ercole Vincitore per poi cimentarsi sulle ripide salite di via degli Orti direzione Tivoli, le scalinate all’interno della favolosa Villa D’Este per poi uscire su Piazza Campitelli. Poi 2 chilometri per raggiungere il traguardo passando nell’interno di Tivoli passando per via Missione, Piazza S. Croce, via del Trevio con arrivo in volata in una leggera discesa fino a Piazza Palatina.

Un tandem telefonico fra il presidente della Tivoli Marathon, Marco Morici dal punto di partenza e lo speaker Ludovico Nerli Ballati nel punto di arrivo. Con qualche minuto di ritardo rispetto a quello stabilito delle 9,30 lo speaker ha annunciato ai tanti spettatori presenti vicino all’arco d’arrivo “ PARTITI”.

Dopo un periodo di bella musica, dall’addetto alla fonia, Ludovico riprende la parola annunciando che al quarto chilometro Daniele Vulpiani era già in fuga, lasciandosi alle spalle tutti gli altri concorrenti.

In attesa dei primi arrivi, lo speaker Ludovico Nerli Ballati, come sua consuetudine ha intrattenuto il numeroso pubblico parlando dell’evento, del percorso e del Gruppo storico “ Publio Elio Adriano” decine di comparse presenti per rendere più affascinante l’evento ma anche a dimostrazione dell’importanza che la città di Tivoli ha avuto nella storia dell’antica Roma.

Le premiazioni degli assoluti, di categoria e di Società si sono svolte sul posto subito dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente

Il primo atleta a passare sotto l’arco dell’arrivo è stato Daniela Vulpiani Ufens Aequatrail con il tempo di 00:.34:31, al secondo posto con un distacco di circa tre minuti è arrivato Luca Gargiulio Podistica Solidarietà (00:37:12) al terzo posto si è classificato Cristiano Ceresatto Podistica Solidarietà (00:37:33)

Fra le donne ha vinto Stefania Pomponi Podistica Solidarietà ( 00:44:12) al secondo posto si è classificata Giulia Giambartolomei Piano Ma Arriviamo ( 00:45:28) seguita per il terzo posto Francesca Macinenti Centro Fitness Montello ( 00:46:07).