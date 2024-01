Il 13 gennaio 2024 alle ore 18, presso il Teatro Ivelise in Via Capo d’Africa 8/12 verrà ripetuto l’evento “Dante Alighieri in versi e in rime, poesia e musica” con il prof. Rino Caputo il soprano Michela Marconi il pianista Matteo Pomposelli e la voce recitante di Henos Palmisano.

