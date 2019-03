Del Bello-Della Casa: “È in arrivo un presidio ambulatoriale mobile alla Stazione Tiburtina”

“Nei prossimi due fine settimana, a partire dalle ore 9 del sabato e fino alla sera della domenica, nel piazzale est della stazione Tiburtina, avrà luogo un progetto straordinario di solidarietà. Mentre il piazzale Est ospita ancora l’accoglienza del piano freddo, sul versante opposto l’Associazione Misericordie d’Italia metterà a disposizione un presidio medico, di cura e prevenzione, totalmente gratuito, rivolto alle fragilità che orbitano intorno all’area della stazione, ma aperto a tutte e tutti coloro che vorranno accedervi. Tale intervento avviene nell’ambito di un progetto nazionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I Municipi Roma II e Roma IV hanno deciso di patrocinare insieme l’iniziativa e di supportarla, coinvolgendo la Sala Operativa Sociale del Comune di Roma e la Polizia Locale. In tal modo per due fine settimana, 23 e 24, 30 e 31 marzo sarà rafforzata la rete sociale di intervento in un quadrante molto delicato.

Consapevoli di questo, crediamo importante collaborare e sostenere insieme un intervento dall’alto valore sociale. Saranno giornate dedicate alle fragilità sociali e all’aiuto umanitario in un luogo simbolo come la stazione Tiburtina, confine e ponte tra le nostre due municipalità.

Così in una nota congiunta le Presidenti di II e IV Municipio, Francesca Del Bello e Roberta Della Casa.”