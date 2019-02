Della Casa: “Ripristiniamo la legalità”

“Al IV Municipio – afferma in un comunicato del 28 febbraio 2019 la Presidente del IV municipio Roberta Della Casa – abbiamo improntato il nostro mandato sul perseguimento della legalità ed il ripristino della normalità; abbiamo applicato maggiore controllo sugli appalti e sui servizi erogati riducendo gli sprechi, verificato il patrimonio immobiliare e stringendo sulle tasse commerciali.

“Per troppi anni l’amministrazione non ha riscosso quanto dovuto, noi abbiamo avviato il recupero di tutte le morosità! In alcuni casi purtroppo non è stato possibile per prescrizione o cessata attività. Un buco di diversi milioni di euro, soldi che sono mancati per i servizi al cittadino e che a fatica stiamo tentando di azzerare.

“In particolare continuano i controlli sulle attività commerciali e i dati sono sconcertanti. Siamo arrivati a verificare 80 esercizi che complessivamente hanno superato i 3 milioni di euro di evasione, di cui 2,5 milioni solo sulla TARI. È inaccettabile! I cittadini onesti che pagano le tasse non possono tollerare questi numeri che gravano sul decoro della città.

“Gli esercizi commerciali devono conferire il rifiuto alla ditta dedicata e senza costi aggiuntivi ma se non pagano la loro utenza sono costretti a servirsi dei cassonetti stradali; immaginate quanta immondizia produce un ristorante o un supermercato rispetto ad una singola famiglia e pensate che queste tonnellate ce le ritroviamo sotto casa e che tutti noi paghiamo il servizio anche per loro. Andremo avanti senza sosta, chi non paga non merita sconti!”